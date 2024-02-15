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Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей - РИА Новости, 15.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:03 15.02.2024 (обновлено: 14:19 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/nadezhdin-1927574330.html
Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей
Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей - РИА Новости, 15.02.2024
Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей
Политик Борис Надеждин сообщил, что намерен обратиться в Конституционный суд после отклонения Верховным судом иска по порядку сбора подписей на выборах... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:03
2024-02-15T14:19
борис надеждин
политика
россия
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил, что намерен обратиться в Конституционный суд после отклонения Верховным судом иска по порядку сбора подписей на выборах президента РФ.Ранее Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах"Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам и дальше в апелляцию и в Конституционный суд", - сказал Надеждин РИА Новости.Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Именно из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб.Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
https://ria.ru/20240215/agitatsiya-1927552476.html
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борис надеждин, политика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Борис Надеждин, Политика, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента России — 2024
Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей

Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по сбору подписей на выборах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин на заседании Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил, что намерен обратиться в Конституционный суд после отклонения Верховным судом иска по порядку сбора подписей на выборах президента РФ.
Ранее Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах
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В ЦИК прошла жеребьевка печатных площадей в СМИ для агитации кандидатов
Вчера, 12:59
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"Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам и дальше в апелляцию и в Конституционный суд", - сказал Надеждин РИА Новости.
Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Именно из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб.
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Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
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МИД готов к выросшему числу избирателей за рубежом
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Выборы президента России — 2024Борис НадеждинПолитикаРоссияНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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