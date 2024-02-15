https://ria.ru/20240215/nadezhdin-1927568606.html
Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей
Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей - РИА Новости, 15.02.2024
Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей
Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:48
2024-02-15T13:48
2024-02-15T13:48
выборы президента россии — 2024
политика
россия
хабаровск
борис надеждин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил решение судья Олег Нефедов. Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Именно из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб. "Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска, прийти в московский штаб и оставить свою подпись", - отметил Надеждин на заседании. Представитель ЦИК назвал требования истца не основанными на положениях закона. Он добавил, что Центризбирком действует в рамках своих полномочий и в своем праве, утверждая формы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Требования о прописке сборщиков, добавил он, нужны для подсчета голосов, поданных в каждом регионе. "Административный истец до определенного этапа соблюдал наши формы, потом у него исчезло несколько папок... в связи с этим возникли претензии к форме списков сборщиков", - отметил юрист. Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, хабаровск, борис надеждин, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Хабаровск, Борис Надеждин, Николай Харитонов
Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей
Суд отклонил иск Надеждина, оспаривающего порядок сбора подписей для выборов
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил решение судья Олег Нефедов.
Надеждин оспаривал нормы ЦИК, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте России. Именно из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные в московский штаб.
"Закон не запрещает человеку жить в другом регионе. Федеральный закон не запрещает человеку, например, из Хабаровска
, прийти в московский штаб и оставить свою подпись", - отметил Надеждин на заседании.
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Представитель ЦИК назвал требования истца не основанными на положениях закона. Он добавил, что Центризбирком действует в рамках своих полномочий и в своем праве, утверждая формы, связанные с подготовкой и проведением выборов. Требования о прописке сборщиков, добавил он, нужны для подсчета голосов, поданных в каждом регионе.
"Административный истец до определенного этапа соблюдал наши формы, потом у него исчезло несколько папок... в связи с этим возникли претензии к форме списков сборщиков", - отметил юрист.
Ранее ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
. Голосование будет проходить 15-17 марта.
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