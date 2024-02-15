https://ria.ru/20240215/moskva-1927674242.html

Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США

Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США - РИА Новости, 15.02.2024

Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США

Положительные отзывы американского телеведущего Такера Карлсона о Москве вывели из себя журналиста издания National Review Чарльза Кука. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:00

2024-02-15T21:00

2024-02-15T21:10

политика

москва

сан-франциско

такер карлсон

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926356699_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f8b8efff80048dbec94f2b8d63828de.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Положительные отзывы американского телеведущего Такера Карлсона о Москве вывели из себя журналиста издания National Review Чарльза Кука."Властям Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтона, безусловно, давно пора браться за ум, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы даже их предпочел Москве", — заявил Кук.По его мнению, американцы, будь то приезжие или коренные, не должны завидовать России, хотя она и стала серьезным противником. Кук убежден, что в российской столице "всего несколько симпатичных кварталов". Читатели издания, побывавшие в Москве, не согласились с ним и тоже поделились впечатлениями о городе."Вы вообще бывали в Сан-Франциско в последнее время? Или даже в Лос-Анджелесе? Это же выгребная яма!" — отметил PhyteOn."Я прожил в Москве 13 лет. Отлично провел время и ни о чем не жалею", — написал Moscowmac."А когда это мистер Кук был в Москве? Уж всяко не за последнее десятилетие. Но даже если он побывал там двадцать лет назад, то его никак не красит, что целые дореволюционные кварталы с прекрасной архитектурой прошли мимо него. Я был в Москве. Невероятно понравилось. Хотя я проводил бóльшую часть своего времени в туристских районах и кварталах пофешенебельнее, я побывал и в спальных районах с послевоенными высотками. Москва мне показалась чище всех мест, где я побывал, — даже чище Токио, скандинавских столиц и самых богатых кварталов Парижа", — заметил Baldassare."По правде говоря, за последние несколько лет качество жизни во многих американских городах резко упало. В Вашингтоне вообще приходится протискиваться сквозь строй попрошаек (читай: наркоманов), чтобы элементарно добраться до супермаркета, — даже в дорогих районах", — пишет TerenceKivlan.Ранее журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. Во время визита в российскую столицу он побывал в ресторанах и осмотрел достопримечательности города. По словам Карлсона, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Телеведущий также отметил, что столичная подземка аккуратная и ухоженная, там, в отличие от американского метро, нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов.

https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927650177.html

москва

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, сан-франциско, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону