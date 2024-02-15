Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Положительные отзывы американского телеведущего Такера Карлсона о Москве вывели из себя журналиста издания National Review Чарльза Кука.
«
"Властям Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтона, безусловно, давно пора браться за ум, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы даже их предпочел Москве", — заявил Кук.
По его мнению, американцы, будь то приезжие или коренные, не должны завидовать России, хотя она и стала серьезным противником. Кук убежден, что в российской столице "всего несколько симпатичных кварталов". Читатели издания, побывавшие в Москве, не согласились с ним и тоже поделились впечатлениями о городе.
"Вы вообще бывали в Сан-Франциско в последнее время? Или даже в Лос-Анджелесе? Это же выгребная яма!" — отметил PhyteOn.
"Я прожил в Москве 13 лет. Отлично провел время и ни о чем не жалею", — написал Moscowmac.
"А когда это мистер Кук был в Москве? Уж всяко не за последнее десятилетие. Но даже если он побывал там двадцать лет назад, то его никак не красит, что целые дореволюционные кварталы с прекрасной архитектурой прошли мимо него. Я был в Москве. Невероятно понравилось. Хотя я проводил бóльшую часть своего времени в туристских районах и кварталах пофешенебельнее, я побывал и в спальных районах с послевоенными высотками. Москва мне показалась чище всех мест, где я побывал, — даже чище Токио, скандинавских столиц и самых богатых кварталов Парижа", — заметил Baldassare.
"По правде говоря, за последние несколько лет качество жизни во многих американских городах резко упало. В Вашингтоне вообще приходится протискиваться сквозь строй попрошаек (читай: наркоманов), чтобы элементарно добраться до супермаркета, — даже в дорогих районах", — пишет TerenceKivlan.
Ранее журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, где взял интервью у президента России Владимира Путина. Во время визита в российскую столицу он побывал в ресторанах и осмотрел достопримечательности города. По словам Карлсона, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Телеведущий также отметил, что столичная подземка аккуратная и ухоженная, там, в отличие от американского метро, нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов.