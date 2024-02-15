https://ria.ru/20240215/moskva-1927581303.html

Бирюков: уборка снега в Москве продолжится

Бирюков: уборка снега в Москве продолжится - РИА Новости, 15.02.2024

Бирюков: уборка снега в Москве продолжится

Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:20

2024-02-15T14:20

2024-02-15T14:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

снегопад в москве

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Объявлен режим повышенной готовности, службы все работают, руководители все на местах, занимаемся непосредственно всей этой работой. Работа в таком режиме будет продолжаться... Все это делается для того, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно продвигаться в городе, ходить по городским улицам, городским тропинкам", - сказал Бирюков. Ранее он сообщил, что более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний и 14 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, снегопад в москве, видео