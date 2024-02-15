https://ria.ru/20240215/moskva-1927581303.html
Бирюков: уборка снега в Москве продолжится
Бирюков: уборка снега в Москве продолжится - РИА Новости, 15.02.2024
Бирюков: уборка снега в Москве продолжится
Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:20
2024-02-15T14:20
2024-02-15T14:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
снегопад в москве
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Объявлен режим повышенной готовности, службы все работают, руководители все на местах, занимаемся непосредственно всей этой работой. Работа в таком режиме будет продолжаться... Все это делается для того, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно продвигаться в городе, ходить по городским улицам, городским тропинкам", - сказал Бирюков. Ранее он сообщил, что более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний и 14 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа снегоуборочной техники в Москве
Работа снегоуборочной техники в Москве
2024-02-15T14:20
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РИА Новости
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москва, петр бирюков, снегопад в москве, видео
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Бирюков: уборка снега в Москве продолжится
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
2024-02-15T14:20
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PT0M30S
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Усиленная работа городских служб Москвы будет продолжаться, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно передвигаться по городу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Объявлен режим повышенной готовности, службы все работают, руководители все на местах, занимаемся непосредственно всей этой работой. Работа в таком режиме будет продолжаться... Все это делается для того, чтобы через двое-трое суток было совсем комфортно продвигаться в городе, ходить по городским улицам, городским тропинкам", - сказал Бирюков.
Ранее он сообщил, что более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний и 14 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице.