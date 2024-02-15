https://ria.ru/20240215/moskalkova-1927635572.html

Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода

Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода - РИА Новости, 15.02.2024

Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и принять... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:28

2024-02-15T17:28

2024-02-15T17:30

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

белгород

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и принять меры к недопущению подобных ситуаций.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона."Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что это очередное доказательство, что для украинских нацистов не существует прав человека."Даже основополагающего – права на жизнь. Поражает и возмущает то, что "мировое сообщество" в лице стран Запада не желает видеть этот откровенный террор", - заявила Москалькова.Российский омбудсмен выразила соболезнования родным, близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. "В сердцах и мыслях мы вместе с вами", - добавила она.

https://ria.ru/20240215/rebenok-1927617654.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, белгород, удар всу по тц в белгороде