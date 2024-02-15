https://ria.ru/20240215/moskalkova-1927635572.html
Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода
Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода - РИА Новости, 15.02.2024
Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и принять... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:28
2024-02-15T17:28
2024-02-15T17:30
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
белгород
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и принять меры к недопущению подобных ситуаций.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона."Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что это очередное доказательство, что для украинских нацистов не существует прав человека."Даже основополагающего – права на жизнь. Поражает и возмущает то, что "мировое сообщество" в лице стран Запада не желает видеть этот откровенный террор", - заявила Москалькова.Российский омбудсмен выразила соболезнования родным, близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. "В сердцах и мыслях мы вместе с вами", - добавила она.
https://ria.ru/20240215/rebenok-1927617654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, белгород, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода
Москалькова потребовала от международных органов осудить обстрел ВСУ Белгорода
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить обстрел Белгорода и принять меры к недопущению подобных ситуаций.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7
Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.
1 из 7
Удар пришелся по торговому центру.
2 из 7
В здании выбило стекла и повредило фасад.
3 из 7
Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.
4 из 7
По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.
5 из 7
Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".
6 из 7
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.
7 из 7
"Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что это очередное доказательство, что для украинских нацистов не существует прав человека.
"Даже основополагающего – права на жизнь. Поражает и возмущает то, что "мировое сообщество" в лице стран Запада не желает видеть этот откровенный террор", - заявила Москалькова.
Российский омбудсмен выразила соболезнования родным, близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. "В сердцах и мыслях мы вместе с вами", - добавила она.
При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб младенец в коляске