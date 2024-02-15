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Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ - РИА Новости, 15.02.2024
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13:19 15.02.2024 (обновлено: 13:27 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927558467.html
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ - РИА Новости, 15.02.2024
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:19
2024-02-15T13:27
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КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов с антиправительственными лозунгами прошла по главным улицам города и собралась у стен парламента, куда принесла погребальные венки и гроб, как олицетворение последствий решения властей. "Действия правящей партии "Действие и солидарность" хоронят будущее нашей страны. Выход из СНГ губителен для Молдавии", - заявил на митинге один из лидеров политсилы Юрий Витнянский. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927525198.html
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html
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в мире, молдавия, снг
В мире, Молдавия, СНГ
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ

Оппозиция в Молдавии принесла к зданию парламента в Кишиневе гроб

© SputnikМарш против денонсации соглашений страны с СНГ, организованный партией "Возрождение" в Кишиневе. 15 февраля 2024
Марш против денонсации соглашений страны с СНГ, организованный партией Возрождение в Кишиневе. 15 февраля 2024
© Sputnik
Марш против денонсации соглашений страны с СНГ, организованный партией "Возрождение" в Кишиневе. 15 февраля 2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов с антиправительственными лозунгами прошла по главным улицам города и собралась у стен парламента, куда принесла погребальные венки и гроб, как олицетворение последствий решения властей.
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"Действия правящей партии "Действие и солидарность" хоронят будущее нашей страны. Выход из СНГ губителен для Молдавии", - заявил на митинге один из лидеров политсилы Юрий Витнянский.
Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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