https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927558467.html

Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ

Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ - РИА Новости, 15.02.2024

Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:19

2024-02-15T13:19

2024-02-15T13:27

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КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов с антиправительственными лозунгами прошла по главным улицам города и собралась у стен парламента, куда принесла погребальные венки и гроб, как олицетворение последствий решения властей. "Действия правящей партии "Действие и солидарность" хоронят будущее нашей страны. Выход из СНГ губителен для Молдавии", - заявил на митинге один из лидеров политсилы Юрий Витнянский. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927525198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, снг