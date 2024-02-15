https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927558467.html
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ - РИА Новости, 15.02.2024
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:19
2024-02-15T13:19
2024-02-15T13:27
в мире
молдавия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927560150_0:0:1696:954_1920x0_80_0_0_250822d2be175eba418f42c0e19c7134.png
КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов с антиправительственными лозунгами прошла по главным улицам города и собралась у стен парламента, куда принесла погребальные венки и гроб, как олицетворение последствий решения властей. "Действия правящей партии "Действие и солидарность" хоронят будущее нашей страны. Выход из СНГ губителен для Молдавии", - заявил на митинге один из лидеров политсилы Юрий Витнянский. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927525198.html
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927560150_222:0:1497:956_1920x0_80_0_0_e431fc5b97b15cf1d1fa17d9ab4887b5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, снг
Оппозиция в Молдавии провела марш против разрыва соглашений с СНГ
Оппозиция в Молдавии принесла к зданию парламента в Кишиневе гроб
КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела в Кишиневе марш против денонсации соглашений страны с СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов с антиправительственными лозунгами прошла по главным улицам города и собралась у стен парламента, куда принесла погребальные венки и гроб, как олицетворение последствий решения властей.
В Молдавии вновь заблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией
"Действия правящей партии "Действие и солидарность" хоронят будущее нашей страны. Выход из СНГ
губителен для Молдавии", - заявил на митинге один из лидеров политсилы Юрий Витнянский.
Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
В парламенте Молдавии заявили о кризисе из-за отказа от российского газа