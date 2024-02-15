https://ria.ru/20240215/minzdrav-1927648397.html

Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород

Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 15.02.2024

Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород

После атаки ВСУ на Белгород ранены 20 человек, среди них четверо детей, четверым помощь оказана амбулаторно, 16 госпитализированы, сообщил помощник министра... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:23

2024-02-15T18:23

2024-02-15T18:23

происшествия

белгород

россия

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. После атаки ВСУ на Белгород ранены 20 человек, среди них четверо детей, четверым помощь оказана амбулаторно, 16 госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, в результате обстрела шесть человек, в том числе один ребенок, погибли. 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 16 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20240215/moskalkova-1927635572.html

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происшествия, белгород, россия, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде