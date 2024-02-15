https://ria.ru/20240215/minzdrav-1927648397.html
Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород
Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости, 15.02.2024
Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород
После атаки ВСУ на Белгород ранены 20 человек, среди них четверо детей, четверым помощь оказана амбулаторно, 16 госпитализированы, сообщил помощник министра... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:23
2024-02-15T18:23
2024-02-15T18:23
происшествия
белгород
россия
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927551214_0:365:813:822_1920x0_80_0_0_44566b475ebc44cc3a913ea68e90b321.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. После атаки ВСУ на Белгород ранены 20 человек, среди них четверо детей, четверым помощь оказана амбулаторно, 16 госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "По оперативным данным, в результате обстрела шесть человек, в том числе один ребенок, погибли. 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 16 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20240215/moskalkova-1927635572.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927551214_0:289:813:899_1920x0_80_0_0_6f808824ce8af42e6543d79b88b72b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Белгород, Россия, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Минздрав рассказал о пострадавших после атаки ВСУ на Белгород
Минздрав: после атаки ВСУ ранены 20 белгородцев, 16 из них госпитализированы