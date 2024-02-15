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Российская ПВО в ДНР сбила украинский истребитель МиГ-29

Российская ПВО в ДНР сбила украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 15.02.2024

Российская ПВО в ДНР сбила украинский истребитель МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 95 беспилотников, 8 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:58

2024-02-15T13:58

2024-02-15T14:06

специальная военная операция на украине

миг-29

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 95 беспилотников, 8 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны."Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха, Еленовка Донецкой Народной Республики, Любимовка, Инженерное, Пологи, Очеретоватое Запорожской области и Великие Копани Херсонской области", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункт управления 72 механизированной бригады ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 102 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожен 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12 485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 729 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

краматорск

украина

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миг-29, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, в мире, краматорск, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины