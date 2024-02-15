https://ria.ru/20240215/metro-1927681194.html

В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено

В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено - РИА Новости, 15.02.2024

В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено

Экстренные службы американской столицы сообщают о задымлении в метро Вашингтоне, одну из станций эвакуируют. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:48

2024-02-15T21:48

2024-02-15T21:48

в мире

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Экстренные службы американской столицы сообщают о задымлении в метро Вашингтоне, одну из станций эвакуируют. "Сигнал тревоги сработал на станции Eastern Market. По прибытии виден дым. Станцию эвакуируют", - сообщает пожарное управление города в соцсети Х. В аккаунте срочных городских уведомлений сообщается, что движение поездов на нескольких ветках приостановлено, на какое-то время их заменят автобусами.

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927478630.html

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат)