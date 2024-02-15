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В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено - РИА Новости, 15.02.2024
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21:48 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/metro-1927681194.html
В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено
В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено - РИА Новости, 15.02.2024
В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено
Экстренные службы американской столицы сообщают о задымлении в метро Вашингтоне, одну из станций эвакуируют. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:48
2024-02-15T21:48
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Экстренные службы американской столицы сообщают о задымлении в метро Вашингтоне, одну из станций эвакуируют. "Сигнал тревоги сработал на станции Eastern Market. По прибытии виден дым. Станцию эвакуируют", - сообщает пожарное управление города в соцсети Х. В аккаунте срочных городских уведомлений сообщается, что движение поездов на нескольких ветках приостановлено, на какое-то время их заменят автобусами.
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
В Вашингтоне произошло задымление в метро, движение частично остановлено

В Вашингтоне произошло задымление в метро, одну из станций эвакуируют

© Flickr / Paul KeleherАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Flickr / Paul Keleher
Американская скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Экстренные службы американской столицы сообщают о задымлении в метро Вашингтоне, одну из станций эвакуируют.
«
"Сигнал тревоги сработал на станции Eastern Market. По прибытии виден дым. Станцию эвакуируют", - сообщает пожарное управление города в соцсети Х.
В аккаунте срочных городских уведомлений сообщается, что движение поездов на нескольких ветках приостановлено, на какое-то время их заменят автобусами.
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