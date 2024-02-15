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Мединский предложил скопипастить "Википедию" - РИА Новости, 15.02.2024
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13:13 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/medinskiy-1927557370.html
Мединский предложил скопипастить "Википедию"
Мединский предложил скопипастить "Википедию" - РИА Новости, 15.02.2024
Мединский предложил скопипастить "Википедию"
Помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на заседании российского общества "Знание", предложил просто скопировать "Википедию" для портала "Знание... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:13
2024-02-15T13:13
общество
россия
владимир мединский
wikipedia
технологии
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на заседании российского общества "Знание", предложил просто скопировать "Википедию" для портала "Знание. Вики", чтобы не плодить сущности. Говоря о "Знание. Вики", Мединский отметил, что на портале всего 22 тысячи статей, а "в "Википедии", не к ночи помянутой, 70 миллионов на русском языке", при этом при поиске, "естественно, она вылезает всегда первой". Мединский полагает, что не стоит плодить сущности, пытаясь заменить "Википедию" новым контентом. "Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля - это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать Историю.рф - там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. Рувики - там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили", - сказал помощник президента. При этом Мединский отметил, что в "Википедии" 99% статей контентно не вредны – абсолютно нейтральны и даже интересны. "Нас интересуют 1% статей, которые являются вражеской клеветой. Жесточайше модерируются, и туда вы слова правды не вставите никогда, но это 1%. Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?" - резюмировал он.
https://ria.ru/20231116/medinskiy-1909853551.html
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общество, россия, владимир мединский, wikipedia, технологии
Общество, Россия, Владимир Мединский, Wikipedia, Технологии
Мединский предложил скопипастить "Википедию"

Мединский предложил скопировать "Википедию" для портала "Знание. Вики"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Помощник президента России Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на заседании российского общества "Знание", предложил просто скопировать "Википедию" для портала "Знание. Вики", чтобы не плодить сущности.
Говоря о "Знание. Вики", Мединский отметил, что на портале всего 22 тысячи статей, а "в "Википедии", не к ночи помянутой, 70 миллионов на русском языке", при этом при поиске, "естественно, она вылезает всегда первой".
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Мединский полагает, что не стоит плодить сущности, пытаясь заменить "Википедию" новым контентом.
"Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля - это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать Историю.рф - там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. Рувики - там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили", - сказал помощник президента.
При этом Мединский отметил, что в "Википедии" 99% статей контентно не вредны – абсолютно нейтральны и даже интересны. "Нас интересуют 1% статей, которые являются вражеской клеветой. Жесточайше модерируются, и туда вы слова правды не вставите никогда, но это 1%. Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?" - резюмировал он.
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