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"Заламывал руки": Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США - РИА Новости, 15.02.2024
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Шоубиз
 
14:38 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/makarevich-1927561165.html
"Заламывал руки": Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США
"Заламывал руки": Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США - РИА Новости, 15.02.2024
"Заламывал руки": Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США
Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* сообщил на своей странице в Facebook*, что высказал претензии руководству одного из дорогих ресторанов... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:38
2024-02-15T14:38
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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андрей макаревич*
сша
скандал
россия
сан-диего
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* сообщил на своей странице в Facebook*, что высказал претензии руководству одного из дорогих ресторанов Сан-Диего (США).По словам исполнителя, который прилетел в Штаты с гастролями, он пришел в заведение и заказал там стейк. Однако персонал приготовил его плохо, что возмутило артиста.&quot;Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium — по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое — приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный&quot;, — пожаловался Макаревич*.Об это он сказал и одному из руководителей ресторана, который поинтересовался, всем ли доволен гость. Слова музыканта сильно расстроили сотрудников заведения.&quot;Я не ждал от него такого приступа искреннего горя, — продолжил певец. — Он предложил мне принести новый, но я уже почти доел эту глыбу и просто попросил его не расстраиваться. Но не тут-то было. Пригнали шефа с кухни. Он заламывал руки (себе), плакал, просил прощения&quot;.Андрей Макаревич* добавил, что в качестве компенсации за испорченное настроение ему принесли "какой-то немыслимый десерт". В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Источником финансирования указывалась Украина, а также упоминалась политическая деятельность.Сам Макаревич* позже попытался оспорить данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, андрей макаревич*, сша, скандал, россия, сан-диего, машина времени
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Андрей Макаревич*, США, скандал, Россия, Сан-Диего, Машина времени
"Заламывал руки": Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США

Макаревич* устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевец и музыкант Андрей Макаревич
Певец и музыкант Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* сообщил на своей странице в Facebook*, что высказал претензии руководству одного из дорогих ресторанов Сан-Диего (США).

По словам исполнителя, который прилетел в Штаты с гастролями, он пришел в заведение и заказал там стейк. Однако персонал приготовил его плохо, что возмутило артиста.
«

"Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium — по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое — приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный", — пожаловался Макаревич*.

Об это он сказал и одному из руководителей ресторана, который поинтересовался, всем ли доволен гость. Слова музыканта сильно расстроили сотрудников заведения.
«

"Я не ждал от него такого приступа искреннего горя, — продолжил певец. — Он предложил мне принести новый, но я уже почти доел эту глыбу и просто попросил его не расстраиваться. Но не тут-то было. Пригнали шефа с кухни. Он заламывал руки (себе), плакал, просил прощения".

Андрей Макаревич* добавил, что в качестве компенсации за испорченное настроение ему принесли "какой-то немыслимый десерт".

В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Источником финансирования указывалась Украина, а также упоминалась политическая деятельность.
Сам Макаревич* позже попытался оспорить данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиАндрей Макаревич*СШАскандалРоссияСан-ДиегоМашина времени
 
 
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