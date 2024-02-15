"Заламывал руки": Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США
Макаревич* устроил скандал в американском ресторане из-за прожарки стейка
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* сообщил на своей странице в Facebook*, что высказал претензии руководству одного из дорогих ресторанов Сан-Диего (США).
По словам исполнителя, который прилетел в Штаты с гастролями, он пришел в заведение и заказал там стейк. Однако персонал приготовил его плохо, что возмутило артиста.
По словам исполнителя, который прилетел в Штаты с гастролями, он пришел в заведение и заказал там стейк. Однако персонал приготовил его плохо, что возмутило артиста.
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"Очень прошу приготовить medium-rare, причем more rare than medium — по опыту знаю, что в восьми случаях из десяти этого не происходит. Здесь то же самое — приносят огромный кусок мяса, но, увы, передержанный", — пожаловался Макаревич*.
Об это он сказал и одному из руководителей ресторана, который поинтересовался, всем ли доволен гость. Слова музыканта сильно расстроили сотрудников заведения.
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"Я не ждал от него такого приступа искреннего горя, — продолжил певец. — Он предложил мне принести новый, но я уже почти доел эту глыбу и просто попросил его не расстраиваться. Но не тут-то было. Пригнали шефа с кухни. Он заламывал руки (себе), плакал, просил прощения".
Андрей Макаревич* добавил, что в качестве компенсации за испорченное настроение ему принесли "какой-то немыслимый десерт".
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Источником финансирования указывалась Украина, а также упоминалась политическая деятельность.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Источником финансирования указывалась Украина, а также упоминалась политическая деятельность.
Сам Макаревич* позже попытался оспорить данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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