Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 15.02.2024 (обновлено: 22:27 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/magistrali-1927683023.html
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей - РИА Новости, 15.02.2024
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:08
2024-02-15T22:27
россия
владимир путин
экономика
нижний тагил
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927682845_0:76:3105:1822_1920x0_80_0_0_979cc0746e315b4fddc68463dd90cd98.jpg
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ.Ранее в четверг Путин посетил предприятие "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле."Рассчитываю, что региональные власти, федеральные ведомства, компания "Российские железные дороги", другие наши ведущие компании, бизнес примут самое активное и заинтересованное участие в предстоящей масштабной работе", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.
https://ria.ru/20240215/putin-1927681746.html
россия
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927682845_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba517c48db4582c31ee8ba48ca3b7ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика, нижний тагил, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Экономика, Нижний Тагил, Уралвагонзавод
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей

Путин рассчитывает на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
Читать ria.ru в
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ.
Ранее в четверг Путин посетил предприятие "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
«
"Рассчитываю, что региональные власти, федеральные ведомства, компания "Российские железные дороги", другие наши ведущие компании, бизнес примут самое активное и заинтересованное участие в предстоящей масштабной работе", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО Уральские локомотивы в Верхней Пышме 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин: Россия готова реализовывать проекты высокоскоростного ж/д сообщения
Вчера, 21:55
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаНижний ТагилУралвагонзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала