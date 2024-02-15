https://ria.ru/20240215/magistrali-1927683023.html

Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей

Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей - РИА Новости, 15.02.2024

Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:08

2024-02-15T22:08

2024-02-15T22:27

россия

владимир путин

экономика

нижний тагил

уралвагонзавод

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ.Ранее в четверг Путин посетил предприятие "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле."Рассчитываю, что региональные власти, федеральные ведомства, компания "Российские железные дороги", другие наши ведущие компании, бизнес примут самое активное и заинтересованное участие в предстоящей масштабной работе", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.

https://ria.ru/20240215/putin-1927681746.html

россия

нижний тагил

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, нижний тагил, уралвагонзавод