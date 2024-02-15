https://ria.ru/20240215/magistrali-1927683023.html
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей - РИА Новости, 15.02.2024
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:08
2024-02-15T22:08
2024-02-15T22:27
россия
владимир путин
экономика
нижний тагил
уралвагонзавод
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активное участие бизнеса в развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ.Ранее в четверг Путин посетил предприятие "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле."Рассчитываю, что региональные власти, федеральные ведомства, компания "Российские железные дороги", другие наши ведущие компании, бизнес примут самое активное и заинтересованное участие в предстоящей масштабной работе", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.
https://ria.ru/20240215/putin-1927681746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, нижний тагил, уралвагонзавод
Россия, Владимир Путин, Экономика, Нижний Тагил, Уралвагонзавод
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей
Путин рассчитывает на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей