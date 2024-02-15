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Минобороны опубликовало рассекреченную карту операции "Магистраль" - РИА Новости, 15.02.2024
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00:50 15.02.2024 (обновлено: 05:42 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/magistral-1927462280.html
Минобороны опубликовало рассекреченную карту операции "Магистраль"
Минобороны опубликовало рассекреченную карту операции "Магистраль" - РИА Новости, 15.02.2024
Минобороны опубликовало рассекреченную карту операции "Магистраль"
Минобороны России впервые опубликовало недавно рассекреченную отчетную карту 40-й армии, посвященную операции "Магистраль", которая проводилась в рамках... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:50
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россия
афганистан
хост (город)
ссср
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Минобороны России впервые опубликовало недавно рассекреченную отчетную карту 40-й армии, посвященную операции "Магистраль", которая проводилась в рамках Афганской войны для деблокирования округа Хост.В документе, в частности, указаны подробные составы группировки советских войск и банд боевиков, а также их вооружение и районы действий.Карта представлена в новом мультимедийном историческом проекте ведомства "На дальних рубежах, с Родиной в сердце", который запущен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.Операция "Магистраль" была проведена группировкой сил ограниченного контингента советских войск в Афганистане совместно с правительственными силами Демократической Республики Афганистан 23 ноября 1987 года – 10 января 1988 года с целью прорыва военной и экономической блокады округа Хост, а также для срыва планов мятежников по полному взятию округа под свой контроль. Цели операции были достигнуты.Согласно пометкам на документе, карта была рассекречена совсем недавно – 22 апреля 2022 года. Название карты: "Отчетная карта проведения боевых действий "Магистраль" в период с 17.11.87 г. по 29.01.88 г."На карте приводится боевая задача участвовавшей в операции группировки войск, ее численный состав и список боевой техники, районы действий подразделений.В частности, как следует из документа, советским войскам противостояли 66 бандформирований с общим числом мятежников – 4420 человек. Их вооружение насчитывало 55 пусковых установок реактивных снарядов, 42 ПЗРК, 27 зенитных пулеметных установок, 84 миномета, 177 гранатометов РПГ.Советская группировка сил начитывала 5634 человека, 21 машину РСЗО "Град", девять "Ураганов", несколько десятков орудий полевой артиллерии, 28 танков, около 300 БМП и БТР. Авиационная группировка в рамках операции "Магистраль", согласно карте, насчитывала восемь истребителей МиГ-23, 16 истребителей-бомбардировщиков Су-17, восемь штурмовиков Су-25, 35 транспортных и ударных вертолетов.
https://ria.ru/20240215/minoborony-1927460885.html
россия
афганистан
хост (город)
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россия, афганистан, хост (город), ссср, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Афганистан, Хост (город), СССР, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало рассекреченную карту операции "Магистраль"

Минобороны впервые опубликовало рассекреченную карту операции "Магистраль"

CC BY-SA 3.0 / Кувакин Е. / Советские войска в Афганистане. Горная местность недалеко от Кабула. 1986 год.Советские солдаты с автоматическим гранатометом АГС-17 в Афганистане
Советские солдаты с автоматическим гранатометом АГС-17 в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
CC BY-SA 3.0 / Кувакин Е. / Советские войска в Афганистане. Горная местность недалеко от Кабула. 1986 год.
Советские солдаты с автоматическим гранатометом АГС-17 в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Минобороны России впервые опубликовало недавно рассекреченную отчетную карту 40-й армии, посвященную операции "Магистраль", которая проводилась в рамках Афганской войны для деблокирования округа Хост.
В документе, в частности, указаны подробные составы группировки советских войск и банд боевиков, а также их вооружение и районы действий.
Карта представлена в новом мультимедийном историческом проекте ведомства "На дальних рубежах, с Родиной в сердце", который запущен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Операция "Магистраль" была проведена группировкой сил ограниченного контингента советских войск в Афганистане совместно с правительственными силами Демократической Республики Афганистан 23 ноября 1987 года – 10 января 1988 года с целью прорыва военной и экономической блокады округа Хост, а также для срыва планов мятежников по полному взятию округа под свой контроль. Цели операции были достигнуты.
Согласно пометкам на документе, карта была рассекречена совсем недавно – 22 апреля 2022 года. Название карты: "Отчетная карта проведения боевых действий "Магистраль" в период с 17.11.87 г. по 29.01.88 г."
На карте приводится боевая задача участвовавшей в операции группировки войск, ее численный состав и список боевой техники, районы действий подразделений.
В частности, как следует из документа, советским войскам противостояли 66 бандформирований с общим числом мятежников – 4420 человек. Их вооружение насчитывало 55 пусковых установок реактивных снарядов, 42 ПЗРК, 27 зенитных пулеметных установок, 84 миномета, 177 гранатометов РПГ.
Советская группировка сил начитывала 5634 человека, 21 машину РСЗО "Град", девять "Ураганов", несколько десятков орудий полевой артиллерии, 28 танков, около 300 БМП и БТР. Авиационная группировка в рамках операции "Магистраль", согласно карте, насчитывала восемь истребителей МиГ-23, 16 истребителей-бомбардировщиков Су-17, восемь штурмовиков Су-25, 35 транспортных и ударных вертолетов.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Минобороны запустило проект "На дальних рубежах, с Родиной в сердце"
00:42
 
РоссияАфганистанХост (город)СССРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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