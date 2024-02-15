Во Львове заявили о повреждении инфраструктурного объекта
Мэр Львова утверждает, что при взрыве поврежден объект инфраструктуры
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что в четверг в результате взрыва поврежден объект инфрастуктуры.
"Одно попадание в объект инфраструктуры... На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.
Ранее в четверг украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что складские помещения в Миргородском районе области подверглись ударам. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что повреждения получили объекты инфрастуктуры региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.