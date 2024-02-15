Посольство России: Лондон потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине
Посольство РФ: МИД Британии потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине
Вестминстерский дворец. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, призывая к оказанию военной помощи киевскому режиму, потворствует нацизму, как и его предшественники в британском правительстве почти 90 лет назад, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Ранее Кэмерон призвал конгресс США одобрить законопроект о поддержке Украины и сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера.
«
"В свете очередного террористического ракетного удара ВСУ по мирному Белгороду, приведшего к многочисленным жертвам и раненым, призываем главу Форин Офиса называть вещи своими именами: ратуя за военную помощь режиму В. Зеленского, он так же потворствует нацизму, как и его предшественники в высших эшелонах британской власти почти 90 лет назад. От последствий их шагов мир содрогается до сих пор", – говорится в комментарии посольства.
В постпредстве, ссылаясь на исторические документы, напомнили о состоявшейся в 1937 году беседе будущего министра иностранных дел лорда Галифакса с Гитлером, в рамках которой британец говорил о приоритетности объединения усилий Германии, Италии, Франции и самой Британии в борьбе с советским большевизмом. Ради этого Лондон был готов предоставить фашистам свободу рук в Центральной и Восточной Европе, что было безошибочно истолковано Гитлером как отмашка не реализацию программы освоения "жизненного пространства" в Европе, добавили в посольстве.
В диппредставительстве также отметили, что старания Кэмерона доказать заокеанским парламентариям, что военная помощь Киеву представляет "удачную инвестицию" в безопасность коллективного Запада наглядно подтверждают безразличие Лондона к судьбам украинцев, рассматриваемых как дешевый "расходный материал" в сдерживании России.