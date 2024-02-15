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Посольство России: Лондон потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине - РИА Новости, 15.02.2024
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20:47 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/london-1927671422.html
Посольство России: Лондон потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине
Посольство России: Лондон потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине - РИА Новости, 15.02.2024
Посольство России: Лондон потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине
Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, призывая к оказанию военной помощи киевскому режиму, потворствует нацизму, как и его... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:47
2024-02-15T20:47
в мире
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россия
украина
дэвид кэмерон
конгресс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, призывая к оказанию военной помощи киевскому режиму, потворствует нацизму, как и его предшественники в британском правительстве почти 90 лет назад, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Ранее Кэмерон призвал конгресс США одобрить законопроект о поддержке Украины и сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера. "В свете очередного террористического ракетного удара ВСУ по мирному Белгороду, приведшего к многочисленным жертвам и раненым, призываем главу Форин Офиса называть вещи своими именами: ратуя за военную помощь режиму В. Зеленского, он так же потворствует нацизму, как и его предшественники в высших эшелонах британской власти почти 90 лет назад. От последствий их шагов мир содрогается до сих пор", – говорится в комментарии посольства. В постпредстве, ссылаясь на исторические документы, напомнили о состоявшейся в 1937 году беседе будущего министра иностранных дел лорда Галифакса с Гитлером, в рамках которой британец говорил о приоритетности объединения усилий Германии, Италии, Франции и самой Британии в борьбе с советским большевизмом. Ради этого Лондон был готов предоставить фашистам свободу рук в Центральной и Восточной Европе, что было безошибочно истолковано Гитлером как отмашка не реализацию программы освоения "жизненного пространства" в Европе, добавили в посольстве. В диппредставительстве также отметили, что старания Кэмерона доказать заокеанским парламентариям, что военная помощь Киеву представляет "удачную инвестицию" в безопасность коллективного Запада наглядно подтверждают безразличие Лондона к судьбам украинцев, рассматриваемых как дешевый "расходный материал" в сдерживании России.
https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927661944.html
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в мире, лондон, россия, украина, дэвид кэмерон, конгресс сша, вооруженные силы украины
В мире, Лондон, Россия, Украина, Дэвид Кэмерон, Конгресс США, Вооруженные силы Украины
Посольство России: Лондон потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине

Посольство РФ: МИД Британии потакает нацизму, ратуя за военную помощь Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, призывая к оказанию военной помощи киевскому режиму, потворствует нацизму, как и его предшественники в британском правительстве почти 90 лет назад, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Ранее Кэмерон призвал конгресс США одобрить законопроект о поддержке Украины и сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера.
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"В свете очередного террористического ракетного удара ВСУ по мирному Белгороду, приведшего к многочисленным жертвам и раненым, призываем главу Форин Офиса называть вещи своими именами: ратуя за военную помощь режиму В. Зеленского, он так же потворствует нацизму, как и его предшественники в высших эшелонах британской власти почти 90 лет назад. От последствий их шагов мир содрогается до сих пор", – говорится в комментарии посольства.
В постпредстве, ссылаясь на исторические документы, напомнили о состоявшейся в 1937 году беседе будущего министра иностранных дел лорда Галифакса с Гитлером, в рамках которой британец говорил о приоритетности объединения усилий Германии, Италии, Франции и самой Британии в борьбе с советским большевизмом. Ради этого Лондон был готов предоставить фашистам свободу рук в Центральной и Восточной Европе, что было безошибочно истолковано Гитлером как отмашка не реализацию программы освоения "жизненного пространства" в Европе, добавили в посольстве.
В диппредставительстве также отметили, что старания Кэмерона доказать заокеанским парламентариям, что военная помощь Киеву представляет "удачную инвестицию" в безопасность коллективного Запада наглядно подтверждают безразличие Лондона к судьбам украинцев, рассматриваемых как дешевый "расходный материал" в сдерживании России.
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