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Тинькофф-банк обновил логотип

Тинькофф-банк обновил логотип - РИА Новости, 15.02.2024

Тинькофф-банк обновил логотип

Тинькофф-банк обновил логотип, сообщила организация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:50

2024-02-15T15:50

2024-02-15T17:43

экономика

тинькофф. кредитные системы

россия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Тинькофф-банк обновил логотип, сообщила организация в Telegram-канале."Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это", — отметила пресс-служба банка.Теперь вместо герба дворянской семьи Тиньковых на логотипе изображена буква "Т" на желтом фоне. Немного по-другому выглядит версия, использованная в Telegram-канале банка: буква "Т" на чисто белом поле в форме герба, а уже он на желтом фоне. Обновился и сайт кредитной организации.

https://ria.ru/20240116/tinkoff-1921635400.html

россия

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2024

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экономика, тинькофф. кредитные системы, россия