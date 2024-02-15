Тинькофф-банк обновил логотип
У Тинькофф-банка появился новый логотип с буквой "Т" на желтом фоне
Девушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Тинькофф-банк обновил логотип, сообщила организация в Telegram-канале.
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"Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это", — отметила пресс-служба банка.
Теперь вместо герба дворянской семьи Тиньковых на логотипе изображена буква "Т" на желтом фоне. Немного по-другому выглядит версия, использованная в Telegram-канале банка: буква "Т" на чисто белом поле в форме герба, а уже он на желтом фоне. Обновился и сайт кредитной организации.
"Тинькофф" — один из крупнейших банков России по количеству активных клиентов. Создан в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым. Первый российский онлайн-банк, полностью отказавшийся от отделений. Весной 2022 года создатель банка продал оставшиеся у него 35 процентов акций и пытался отозвать бренд, но безуспешно. В феврале 2023 года ряд российских кредитных организаций, включая "Тинькофф", попали в десятый пакет санкций ЕС.