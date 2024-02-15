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Тинькофф-банк обновил логотип - РИА Новости, 15.02.2024
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15:50 15.02.2024 (обновлено: 17:43 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/logotip-1927609143.html
Тинькофф-банк обновил логотип
Тинькофф-банк обновил логотип - РИА Новости, 15.02.2024
Тинькофф-банк обновил логотип
Тинькофф-банк обновил логотип, сообщила организация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:50
2024-02-15T17:43
экономика
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Тинькофф-банк обновил логотип, сообщила организация в Telegram-канале.&quot;Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это&quot;, — отметила пресс-служба банка.Теперь вместо герба дворянской семьи Тиньковых на логотипе изображена буква "Т" на желтом фоне. Немного по-другому выглядит версия, использованная в Telegram-канале банка: буква "Т" на чисто белом поле в форме герба, а уже он на желтом фоне. Обновился и сайт кредитной организации.
https://ria.ru/20240116/tinkoff-1921635400.html
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экономика, тинькофф. кредитные системы, россия
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия
Тинькофф-банк обновил логотип

У Тинькофф-банка появился новый логотип с буквой "Т" на желтом фоне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве
Девушка у банкомата банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Девушка у банкомата банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Тинькофф-банк обновил логотип, сообщила организация в Telegram-канале.
«

"Мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности для наших текущих и будущих клиентов — и решили отразить это", — отметила пресс-служба банка.

© Тинькофф/TelegramНовый логотип банка "Тинькофф"
Новый логотипа банка Тинькофф
© Тинькофф/Telegram
Новый логотип банка "Тинькофф"
Теперь вместо герба дворянской семьи Тиньковых на логотипе изображена буква "Т" на желтом фоне. Немного по-другому выглядит версия, использованная в Telegram-канале банка: буква "Т" на чисто белом поле в форме герба, а уже он на желтом фоне. Обновился и сайт кредитной организации.

"Тинькофф" — один из крупнейших банков России по количеству активных клиентов. Создан в 2006 году бизнесменом Олегом Тиньковым. Первый российский онлайн-банк, полностью отказавшийся от отделений. Весной 2022 года создатель банка продал оставшиеся у него 35 процентов акций и пытался отозвать бренд, но безуспешно. В феврале 2023 года ряд российских кредитных организаций, включая "Тинькофф", попали в десятый пакет санкций ЕС.

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ЭкономикаТинькофф. Кредитные СистемыРоссия
 
 
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