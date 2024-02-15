https://ria.ru/20240215/logistika-1927692527.html

Путин призвал создавать логистику для производства высокоскоростных поездов

Путин призвал создавать логистику для производства высокоскоростных поездов - РИА Новости, 15.02.2024

Путин призвал создавать логистику для производства высокоскоростных поездов

Президент России Владимир Путин призвал заниматься вопросами кооперации и выстраиванием логистических цепочек для производства высокоскоростных поездов в РФ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:35

2024-02-15T23:35

2024-02-15T23:35

экономика

технологии

нижний тагил

россия

владимир путин

уралвагонзавод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927680714_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_03197f2adbbf9e39342337e5575cb878.jpg

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал заниматься вопросами кооперации и выстраиванием логистических цепочек для производства высокоскоростных поездов в РФ. Ранее Путин посетил предприятие "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. "Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом. Ведь в крупной, долгосрочной, технологически сложной программе развития высокоскоростного сообщения примут участие десятки, если не сотни трудовых коллективов научных институтов, подрядных организаций по всей стране, поэтому уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ. Он добавил, что в четверг ему показали на площадке уральские локомотивы, что сделаны за последние годы предприятием и инженерным центром, что готовы сделать в самое ближайшее время, то есть заделы все созданы. "Завод успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику: электровозы и поезда. И собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащенным, кроме всего прочего, и нашим программным продуктом. На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20240215/poezd-1927691492.html

https://ria.ru/20240215/magistrali-1927683023.html

нижний тагил

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, нижний тагил, россия, владимир путин, уралвагонзавод