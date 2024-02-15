Путин призвал создавать логистику для производства высокоскоростных поездов
Путин: надо выстраивать логистику для производства высокоскоростных поездов
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ООО "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме 15 февраля 2024
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал заниматься вопросами кооперации и выстраиванием логистических цепочек для производства высокоскоростных поездов в РФ.
Ранее Путин посетил предприятие "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
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"Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом. Ведь в крупной, долгосрочной, технологически сложной программе развития высокоскоростного сообщения примут участие десятки, если не сотни трудовых коллективов научных институтов, подрядных организаций по всей стране, поэтому уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.
Он добавил, что в четверг ему показали на площадке уральские локомотивы, что сделаны за последние годы предприятием и инженерным центром, что готовы сделать в самое ближайшее время, то есть заделы все созданы.
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"Завод успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику: электровозы и поезда. И собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащенным, кроме всего прочего, и нашим программным продуктом. На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов", - отметил глава государства.