Рейтинг@Mail.ru
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/latviya-1927464870.html
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости, 15.02.2024
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
Власти Латвии с 15 февраля начнут конфисковывать транспортные средства с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские, и передавать их... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:33
2024-02-15T01:33
в мире
латвия
украина
россия
мария захарова
сергей беляев
олег зыков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Латвии с 15 февраля начнут конфисковывать транспортные средства с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские, и передавать их Украине в соответствии с принятым осенью законопроектом. МАШИНЫ ДЛЯ УКРАИНЫСейм Латвии 2 ноября в окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны пройти перерегистрацию до середины февраля. Незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы, такие автомобили планируется передавать на Украину. Согласно поправкам, транспортные средства с российскими номерами с 15 февраля могут пересекать территорию Латвии только транзитом и должны покинуть ее в течение 24 часов. За несанкционированное использование в дорожном движении российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Поправки не распространяются на автомобили в пользовании дипломатической и консульской службы. В сейм Латвии поступало также предложение наложить такие же ограничения на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, однако депутаты его не поддержали. Сейм Латвии в 2022 году принял поправки к закону о поддержке Украины, которые разрешают безвозмездно передавать Киеву конфискованные у пьяных водителей транспортные средства. Первая партия таких машин была направлена Украине в марте 2023 года. ОТВЕТНЫЕ МЕРЫДиректор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян не посещать Латвию и также пообещала ответ на недружественные действия балтийской республики. По словам временного поверенного в делах РФ в Риге Олега Зыкова, подобные репрессивные меры властей Латвии отбили у россиян интерес к туристическим поездкам в эту страну. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20240209/latviya-1926454782.html
https://ria.ru/20240213/aktivy-1927190430.html
латвия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, украина, россия, мария захарова, сергей беляев, олег зыков, евросоюз
В мире, Латвия, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Беляев, Олег Зыков, Евросоюз
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами

Латвия с 15 февраля начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Латвии с 15 февраля начнут конфисковывать транспортные средства с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские, и передавать их Украине в соответствии с принятым осенью законопроектом.

МАШИНЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Сейм Латвии 2 ноября в окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны пройти перерегистрацию до середины февраля. Незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы, такие автомобили планируется передавать на Украину.
Согласно поправкам, транспортные средства с российскими номерами с 15 февраля могут пересекать территорию Латвии только транзитом и должны покинуть ее в течение 24 часов. За несанкционированное использование в дорожном движении российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Дипломат рассказал о рекордно низком числе российских туристов в Латвии
9 февраля, 16:09
Поправки не распространяются на автомобили в пользовании дипломатической и консульской службы. В сейм Латвии поступало также предложение наложить такие же ограничения на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, однако депутаты его не поддержали.
Сейм Латвии в 2022 году принял поправки к закону о поддержке Украины, которые разрешают безвозмездно передавать Киеву конфискованные у пьяных водителей транспортные средства. Первая партия таких машин была направлена Украине в марте 2023 года.

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян не посещать Латвию и также пообещала ответ на недружественные действия балтийской республики.
По словам временного поверенного в делах РФ в Риге Олега Зыкова, подобные репрессивные меры властей Латвии отбили у россиян интерес к туристическим поездкам в эту страну.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
СМИ: Эстония призвала ЕС конфисковать российские активы до выборов в США
13 февраля, 20:56
 
В миреЛатвияУкраинаРоссияМария ЗахароваСергей БеляевОлег ЗыковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала