https://ria.ru/20240215/latviya-1927464870.html
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами - РИА Новости, 15.02.2024
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
Власти Латвии с 15 февраля начнут конфисковывать транспортные средства с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские, и передавать их... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:33
2024-02-15T01:33
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Латвии с 15 февраля начнут конфисковывать транспортные средства с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские, и передавать их Украине в соответствии с принятым осенью законопроектом. МАШИНЫ ДЛЯ УКРАИНЫСейм Латвии 2 ноября в окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны пройти перерегистрацию до середины февраля. Незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы, такие автомобили планируется передавать на Украину. Согласно поправкам, транспортные средства с российскими номерами с 15 февраля могут пересекать территорию Латвии только транзитом и должны покинуть ее в течение 24 часов. За несанкционированное использование в дорожном движении российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Поправки не распространяются на автомобили в пользовании дипломатической и консульской службы. В сейм Латвии поступало также предложение наложить такие же ограничения на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, однако депутаты его не поддержали. Сейм Латвии в 2022 году принял поправки к закону о поддержке Украины, которые разрешают безвозмездно передавать Киеву конфискованные у пьяных водителей транспортные средства. Первая партия таких машин была направлена Украине в марте 2023 года. ОТВЕТНЫЕ МЕРЫДиректор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала россиян не посещать Латвию и также пообещала ответ на недружественные действия балтийской республики. По словам временного поверенного в делах РФ в Риге Олега Зыкова, подобные репрессивные меры властей Латвии отбили у россиян интерес к туристическим поездкам в эту страну. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20240209/latviya-1926454782.html
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в мире, латвия, украина, россия, мария захарова, сергей беляев, олег зыков, евросоюз
В мире, Латвия, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Беляев, Олег Зыков, Евросоюз
Латвия начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
Латвия с 15 февраля начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Власти Латвии с 15 февраля начнут конфисковывать транспортные средства с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские, и передавать их Украине в соответствии с принятым осенью законопроектом.
Сейм Латвии 2 ноября в окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны пройти перерегистрацию до середины февраля. Незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы, такие автомобили планируется передавать на Украину.
Согласно поправкам, транспортные средства с российскими номерами с 15 февраля могут пересекать территорию Латвии только транзитом и должны покинуть ее в течение 24 часов. За несанкционированное использование в дорожном движении российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро.
Дипломат рассказал о рекордно низком числе российских туристов в Латвии
Поправки не распространяются на автомобили в пользовании дипломатической и консульской службы. В сейм Латвии поступало также предложение наложить такие же ограничения на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, однако депутаты его не поддержали.
Сейм Латвии в 2022 году принял поправки к закону о поддержке Украины, которые разрешают безвозмездно передавать Киеву
конфискованные у пьяных водителей транспортные средства. Первая партия таких машин была направлена Украине в марте 2023 года.
Директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев
заявил, что Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
призвала россиян не посещать Латвию и также пообещала ответ на недружественные действия балтийской республики.
По словам временного поверенного в делах РФ в Риге Олега Зыкова
, подобные репрессивные меры властей Латвии отбили у россиян интерес к туристическим поездкам в эту страну.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС
в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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