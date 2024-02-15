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В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим КТО

В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим КТО - РИА Новости, 15.02.2024

В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим КТО

В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на управление КГБ... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:10

2024-02-15T13:10

2024-02-15T13:54

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белоруссия

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МИНСК, 15 фев — РИА Новости. В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на управление КГБ по региону."Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", — уточнили в материале.Как добавило агентство со ссылкой на райисполком, режим КТО ввели из-за учений. Местные власти добавили, что там не вводились никакие ограничения, в том числе на въезд.Район граничит с Украиной.В конце января Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории соседней республики с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гомельская область, белоруссия