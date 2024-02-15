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В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим КТО
В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим КТО - РИА Новости, 15.02.2024
В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим КТО
В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на управление КГБ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:10
2024-02-15T13:10
2024-02-15T13:54
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МИНСК, 15 фев — РИА Новости. В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, сообщило агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на управление КГБ по региону."Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", — уточнили в материале.Как добавило агентство со ссылкой на райисполком, режим КТО ввели из-за учений. Местные власти добавили, что там не вводились никакие ограничения, в том числе на въезд.Район граничит с Украиной.В конце января Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории соседней республики с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.
https://ria.ru/20240208/granitsa-1926180134.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гомельская область, белоруссия
В мире, Гомельская область, Белоруссия
В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим КТО
КГБ Белоруссии: в Лельчицком районе Гомельской области введен режим КТО
МИНСК, 15 фев — РИА Новости.
В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, сообщило агентство Sputnik Беларусь
со ссылкой на управление КГБ по региону.
«
"Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур", — уточнили в материале.
Как добавило агентство со ссылкой на райисполком, режим КТО ввели из-за учений. Местные власти добавили, что там не вводились никакие ограничения, в том числе на въезд.
Район граничит с Украиной.
В конце января Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что ВСУ сосредоточили группировку войск около границы двух стран. Украинские боевики проводят разведку территории соседней республики с помощью БПЛА, а также активно возводят минные поля, различные инженерные сооружения и заграждения.
Кроме того, в прошлом месяце в Белоруссии задержали агента спецслужб киевского режима, переправлявшего через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники.
Помимо этого, в январе государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что на Украине готовятся диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооруженные отряды, нацеленные на дестабилизацию обстановки в республике.
В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной