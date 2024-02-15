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Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году - РИА Новости, 15.02.2024
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17:09 15.02.2024 (обновлено: 17:12 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kraz-1927627250.html
Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году
Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году - РИА Новости, 15.02.2024
Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году
Строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, входит в состав "Русал") в рамках проводимой экологической модернизации запланировано на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:09
2024-02-15T17:12
экономика
красноярский край
жкх
россия
михаил котюков
виктория абрамченко
красноярский алюминиевый завод
русал
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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, входит в состав "Русал") в рамках проводимой экологической модернизации запланировано на март этого года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, об этом было заявлено в ходе рабочего визита вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко и главы региона Михаила Котюкова на Красноярский алюминиевый завод. По данным пресс-службы, за 3 года в 10 корпусах электролиза внедрена система видеомониторинга, построен новый электрофильтр для цеха анодной массы, 11 из 23 газоочистных установок оснащены системой автоматического контроля. Сейчас реализуется 3-й из 4 этапов модернизации завода. Работы ведутся по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". "Проект перестройки КрАЗа прошел общественные обсуждения, экологическую государственную экспертизу и главгосэкспертизу. Получено разрешение на строительство. Старт строительства нового КрАЗа запланирован на март 2024 года", - говорится в сообщении. Во время визита Абрамченко отметила, что крупные компании, в том числе "Русал", обещают продолжать экологическую модернизацию. "В планах компании – не отступать от заложенных мероприятий, они обещают снизить выбросы в городе больше, чем на 30%. Сегодня мы оценили планы компании по такой экологической модернизации, и уже со стороны Росприроднадзора зафиксировано снижение выбросов от Красноярского алюминиевого завода около 12%, но, конечно, нужно больше", - цитирует слова вице-премьера пресс-служба. Кроме того, она поддержала инициативы губернатора края о переходе частного сектора на более экологичные виды отопления.
https://ria.ru/20231214/nauka-1915581795.html
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экономика, красноярский край, жкх, россия, михаил котюков, виктория абрамченко, красноярский алюминиевый завод, русал
Экономика, Красноярский край, ЖКХ, Россия, Михаил Котюков, Виктория Абрамченко, Красноярский алюминиевый завод, Русал

Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочий в цехе электролиза Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Рабочий в цехе электролиза Красноярского алюминиевого завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рабочий в цехе электролиза Красноярского алюминиевого завода компании "Русал". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, входит в состав "Русал") в рамках проводимой экологической модернизации запланировано на март этого года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, об этом было заявлено в ходе рабочего визита вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко и главы региона Михаила Котюкова на Красноярский алюминиевый завод.
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По данным пресс-службы, за 3 года в 10 корпусах электролиза внедрена система видеомониторинга, построен новый электрофильтр для цеха анодной массы, 11 из 23 газоочистных установок оснащены системой автоматического контроля.
Сейчас реализуется 3-й из 4 этапов модернизации завода. Работы ведутся по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".
"Проект перестройки КрАЗа прошел общественные обсуждения, экологическую государственную экспертизу и главгосэкспертизу. Получено разрешение на строительство. Старт строительства нового КрАЗа запланирован на март 2024 года", - говорится в сообщении.
Во время визита Абрамченко отметила, что крупные компании, в том числе "Русал", обещают продолжать экологическую модернизацию.
«
"В планах компании – не отступать от заложенных мероприятий, они обещают снизить выбросы в городе больше, чем на 30%. Сегодня мы оценили планы компании по такой экологической модернизации, и уже со стороны Росприроднадзора зафиксировано снижение выбросов от Красноярского алюминиевого завода около 12%, но, конечно, нужно больше", - цитирует слова вице-премьера пресс-служба.
Кроме того, она поддержала инициативы губернатора края о переходе частного сектора на более экологичные виды отопления.
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ЭкономикаКрасноярский крайЖКХРоссияМихаил КотюковВиктория АбрамченкоКрасноярский алюминиевый заводРусал
 
 
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