https://ria.ru/20240215/kraz-1927627250.html

Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году

Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году - РИА Новости, 15.02.2024

Новые корпуса КрАЗа могут начать строить в марте 2024 году

Строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, входит в состав "Русал") в рамках проводимой экологической модернизации запланировано на... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:09

2024-02-15T17:09

2024-02-15T17:12

экономика

красноярский край

жкх

россия

михаил котюков

виктория абрамченко

красноярский алюминиевый завод

русал

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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, входит в состав "Русал") в рамках проводимой экологической модернизации запланировано на март этого года, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. По ее данным, об этом было заявлено в ходе рабочего визита вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко и главы региона Михаила Котюкова на Красноярский алюминиевый завод. По данным пресс-службы, за 3 года в 10 корпусах электролиза внедрена система видеомониторинга, построен новый электрофильтр для цеха анодной массы, 11 из 23 газоочистных установок оснащены системой автоматического контроля. Сейчас реализуется 3-й из 4 этапов модернизации завода. Работы ведутся по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". "Проект перестройки КрАЗа прошел общественные обсуждения, экологическую государственную экспертизу и главгосэкспертизу. Получено разрешение на строительство. Старт строительства нового КрАЗа запланирован на март 2024 года", - говорится в сообщении. Во время визита Абрамченко отметила, что крупные компании, в том числе "Русал", обещают продолжать экологическую модернизацию. "В планах компании – не отступать от заложенных мероприятий, они обещают снизить выбросы в городе больше, чем на 30%. Сегодня мы оценили планы компании по такой экологической модернизации, и уже со стороны Росприроднадзора зафиксировано снижение выбросов от Красноярского алюминиевого завода около 12%, но, конечно, нужно больше", - цитирует слова вице-премьера пресс-служба. Кроме того, она поддержала инициативы губернатора края о переходе частного сектора на более экологичные виды отопления.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915581795.html

https://ria.ru/20240126/kotyukov-1923700853.html

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Наталья Макарова

экономика, красноярский край, жкх, россия, михаил котюков, виктория абрамченко, красноярский алюминиевый завод, русал