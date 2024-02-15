https://ria.ru/20240215/krasnoyarsk-1927641288.html
Десять красноярских городов хотят участвовать во всероссийском конкурсе
Десять красноярских городов хотят участвовать во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 15.02.2024
Десять красноярских городов хотят участвовать во всероссийском конкурсе
Десять городов из Красноярского края готовят заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:51
2024-02-15T17:51
2024-02-15T17:51
енисейск
железногорск
дивногорск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Десять городов из Красноярского края готовят заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс включён в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" и проводится по поручению президента РФ. "В этом году заявки на участие в конкурсе готовят города Ачинск, Бородино, Дивногорск, Иланский Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Зеленогорск. В случае победы каждый проект может получить от 50 до 100 миллионов рублей на его реализацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что за время существования конкурса в крае реализовано 14 проектов. Новые благоустроенные скверы и парки появились в Енисейске, Назарове, Заозёрном, Кодинске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, Зеленогорске, Ужуре, Шарыпове, Канске и Бородине. В этом году в Енисейске и Железногорске реализуют ещё два проекта благоустройства, которые одержали победу в прошлом году. В Железногорске продолжат благоустраивать городское озеро. В Енисейске появится новый благоустроенный бульвар на берегу Енисея и Святоградская площадь - будут организованы малая и большая событийные площади, городской бульвар с беседками, торговые ряды и городская гостиная. До 1 июня межведомственная комиссия при краевом министерстве строительства и ЖКХ рассмотрит все идеи благоустройства. Те проекты, которые будут наилучшим образом соответствовать конкурсным критериям, отправят в федеральный Минстрой. Победители будут объявлены в сентябре.
https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html
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енисейск, железногорск , дивногорск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), красноярский край
Енисейск, Железногорск , Дивногорск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Красноярский край
Десять красноярских городов хотят участвовать во всероссийском конкурсе
Десять городов Красноярского края хотят участвовать во всероссийском конкурсе
КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Десять городов из Красноярского края готовят заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Конкурс включён в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" и проводится по поручению президента РФ.
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"В этом году заявки на участие в конкурсе готовят города Ачинск, Бородино, Дивногорск, Иланский Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Зеленогорск. В случае победы каждый проект может получить от 50 до 100 миллионов рублей на его реализацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время существования конкурса в крае реализовано 14 проектов. Новые благоустроенные скверы и парки появились в Енисейске, Назарове, Заозёрном, Кодинске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, Зеленогорске, Ужуре, Шарыпове, Канске и Бородине.
В этом году в Енисейске и Железногорске реализуют ещё два проекта благоустройства, которые одержали победу в прошлом году. В Железногорске продолжат благоустраивать городское озеро. В Енисейске появится новый благоустроенный бульвар на берегу Енисея и Святоградская площадь - будут организованы малая и большая событийные площади, городской бульвар с беседками, торговые ряды и городская гостиная.
До 1 июня межведомственная комиссия при краевом министерстве строительства и ЖКХ рассмотрит все идеи благоустройства. Те проекты, которые будут наилучшим образом соответствовать конкурсным критериям, отправят в федеральный Минстрой. Победители будут объявлены в сентябре.
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