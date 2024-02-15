https://ria.ru/20240215/krasnoyarsk-1927637507.html

Под Красноярском построили новый корпус психоневрологического интерната

Под Красноярском построили новый корпус психоневрологического интерната - РИА Новости, 15.02.2024

Под Красноярском построили новый корпус психоневрологического интерната

Новый современный корпус на 150 мест для психоневрологического интерната в Козульском районе Красноярского края готов к введению в эксплуатацию, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:35

2024-02-15T17:35

2024-02-15T17:35

козульский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Новый современный корпус на 150 мест для психоневрологического интерната в Козульском районе Красноярского края готов к введению в эксплуатацию, сообщает краевое министерство социальной политики. По его данным, готовность здания проверила в рамках рабочей поездки в Козульский район министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. "Улучшение жизни граждан нашей страны - одна из основных задач нацпроекта "Демография". На строительство корпуса, площадь которого превышает 4,1 тысячу квадратных метров, из краевого бюджета было выделено почти 432 миллиона рублей. Переезд в новое здание позволит демонтировать два из четырех старых деревянных строений, в которых сейчас проживают получатели социальных услуг", - сказала Пастухова. В корпусе оборудованы светлые и просторные жилые комнаты, большие помещения для отдыха и досуга, библиотека, медицинские кабинеты и кабинеты комплексной реабилитации, комнаты социально-бытовой адаптации, кабинеты для персонала. Также есть тренажерный зал с современными тренажерами и гимнастическим снаряжением. В здании – два современных лифта, предусмотрены условия для передвижения маломобильных людей. Прилегающая к зданию территория благоустроена. "В настоящее время сотрудники учреждения наводят порядок и уют в новом пространстве, в которое до конца марта должны въехать жильцы. После этого на территории учреждения начнется строительство ещё одного аналогичного корпуса, что позволит полностью снести старые деревянные постройки на территории Козульского психоневрологического интерната", - отметила министр.

https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924365501.html

https://ria.ru/20240126/kotyukov-1923700853.html

козульский район

красноярский край

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козульский район, красноярский край