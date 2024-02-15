https://ria.ru/20240215/kosmos-1927691983.html

США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе

США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе - РИА Новости, 15.02.2024

США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не намерены нарушать международного соглашения о... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:28

2024-02-15T23:28

2024-02-15T23:28

сша

китай

джон кирби

россия

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не намерены нарушать международного соглашения о запрете на размещение оружия в космосе. "Мы являемся подписантами данного соглашения, мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя международное соглашение о неразмещении оружия в космосе. Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240215/ugroza-1927685529.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, китай, джон кирби, россия