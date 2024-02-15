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США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
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23:28 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/kosmos-1927691983.html
США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе
США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не намерены нарушать международного соглашения о... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:28
2024-02-15T23:28
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китай
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не намерены нарушать международного соглашения о запрете на размещение оружия в космосе. "Мы являемся подписантами данного соглашения, мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя международное соглашение о неразмещении оружия в космосе. Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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сша, китай, джон кирби, россия
США, Китай, Джон Кирби, Россия
США заявили, что не намерены нарушать запрет на размещение оружия в космосе

Белый дом: США не намерены нарушать соглашения о неразмещении оружия в космосе

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не намерены нарушать международного соглашения о запрете на размещение оружия в космосе.
«
"Мы являемся подписантами данного соглашения, мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя международное соглашение о неразмещении оружия в космосе.
Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
США заявили, что связались с Россией по "угрозе нацбезопасности"
Вчера, 22:26
 
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