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Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
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11:59 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/kosmos-1927530409.html
Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе
Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе
Заявления США о планах России вывести ядерное оружие в космос для того, чтобы уничтожать американские спутники, демонстрируют истерику Вашингтона, написал... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:59
2024-02-15T11:59
в мире
сша
россия
алексей пушков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Заявления США о планах России вывести ядерное оружие в космос для того, чтобы уничтожать американские спутники, демонстрируют истерику Вашингтона, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."В правящих кругах США - новая истерика. В СМИ была сделана "утечка" о жуткой "новой угрозе" национальной безопасности США &lt;…&gt;. Несколько дней основные СМИ носились с ней, как заведенные невидимой рукой, а анонимные "источники из разведки" пугали публику "немедленным и острым характером" этой угрозы. И вот выяснилось, что это очередная инфопровокация, каких было очень много в политической истории Америки", — отметил он.Пушков также подчеркнул, что эта шумиха была поднята после визита главы комитета по разведке конгресса на Украину. По его мнению, эта провокация могла быть начата с целью убедить конгресс предоставить Киеву очередной пакет помощи в 60 миллиардов долларов.Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса.
https://ria.ru/20240215/tramp-1927501668.html
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в мире, сша, россия, алексей пушков, джейк салливан
В мире, США, Россия, Алексей Пушков, Джейк Салливан
Пушков жестко ответил на заявления США о ядерном оружии России в космосе

Пушков назвал заявления США о российском ядерном оружии в космосе истерикой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев РИА Новости. Заявления США о планах России вывести ядерное оружие в космос для того, чтобы уничтожать американские спутники, демонстрируют истерику Вашингтона, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"В правящих кругах США - новая истерика. В СМИ была сделана "утечка" о жуткой "новой угрозе" национальной безопасности США <…>. Несколько дней основные СМИ носились с ней, как заведенные невидимой рукой, а анонимные "источники из разведки" пугали публику "немедленным и острым характером" этой угрозы. И вот выяснилось, что это очередная инфопровокация, каких было очень много в политической истории Америки", — отметил он.
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Пушков также подчеркнул, что эта шумиха была поднята после визита главы комитета по разведке конгресса на Украину. По его мнению, эта провокация могла быть начата с целью убедить конгресс предоставить Киеву очередной пакет помощи в 60 миллиардов долларов.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса.
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