https://ria.ru/20240215/kosmos-1927505355.html
Аналитик оценил сообщения о планах России разместить ЯО в космосе
Аналитик оценил сообщения о планах России разместить ЯО в космосе - РИА Новости, 15.02.2024
Аналитик оценил сообщения о планах России разместить ЯО в космосе
Выдумка о планах России разместить ядерное оружие в космосе для поражения американских спутников призвана продавить в конгрессе США решение о выделения пакета... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:48
2024-02-15T10:48
2024-02-15T10:48
игорь коротченко
россия
сша
ядерное оружие
политика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859776456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2a13e5779df22a96083ceecc95164e7f.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выдумка о планах России разместить ядерное оружие в космосе для поражения американских спутников призвана продавить в конгрессе США решение о выделения пакета военной помощи Украине, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса. "У России до сих пор не было намерений размещать ядерное оружие в космосе. Данная публикация является вбросом, причина появления которого сейчас – заставить конгресс США согласовать решение о выделении пакета военной помощи Украины и Израилю, а также средств на возведение стены на границе Штатов с Мексикой", - сказал Коротченко. По мнению аналитика, сообщение ABC является частью "комплексной информационной операции", направленной то, чтобы продавить республиканцев в конгрессе одобрить выделение военной помощи Киеву. Собеседник агентства подчеркнул, что у РФ есть более дешевые и эффективные средства, которые могли бы подавить американские спутники. "Это вопрос подходов. Дело в том, что вывод ядерного оружия в космос неэффективен с точки зрения его дальнейшего применения, поскольку у России есть гораздо более простые и дешёвые средства, чтобы вывести из строя, в случае военных действий, значительную часть спутниковой группировки США", - отметил Коротченко. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
https://ria.ru/20240214/oruzhie-1927208203.html
https://ria.ru/20240205/britaniya-1925477291.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859776456_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_660dd22599a7bb8e6b0521ed59ad7959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь коротченко, россия, сша, ядерное оружие, политика, безопасность
Игорь Коротченко, Россия, США, Ядерное оружие, Политика, Безопасность
Аналитик оценил сообщения о планах России разместить ЯО в космосе
Коротченко: вброс о размещении Россией ЯО в космосе призван надавить на конгресс
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выдумка о планах России разместить ядерное оружие в космосе для поражения американских спутников призвана продавить в конгрессе США решение о выделения пакета военной помощи Украине, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса.
"У России до сих пор не было намерений размещать ядерное оружие в космосе. Данная публикация является вбросом, причина появления которого сейчас – заставить конгресс США согласовать решение о выделении пакета военной помощи Украины и Израилю
, а также средств на возведение стены на границе Штатов с Мексикой", - сказал Коротченко.
По мнению аналитика, сообщение ABC является частью "комплексной информационной операции", направленной то, чтобы продавить республиканцев в конгрессе одобрить выделение военной помощи Киеву
.
В Совбезе России высказались о состоянии управления ядерным оружием США
Собеседник агентства подчеркнул, что у РФ есть более дешевые и эффективные средства, которые могли бы подавить американские спутники.
"Это вопрос подходов. Дело в том, что вывод ядерного оружия в космос неэффективен с точки зрения его дальнейшего применения, поскольку у России есть гораздо более простые и дешёвые средства, чтобы вывести из строя, в случае военных действий, значительную часть спутниковой группировки США", - отметил Коротченко.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон
заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии, заявил Гатилов