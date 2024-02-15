Самарские ученые изучат эволюцию молекул в космосе
Ученые запустили проект по изучению эволюции органических молекул в космосе
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛаборатория Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева
Лаборатория Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Архивное фото
САМАРА, 15 фев — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева запустили экспериментальную установку мирового уровня, которая позволит воспроизвести условия глубокого космоса и исследовать эволюцию органических молекул в нашей галактике, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
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"Работы по сборке установки завершены, мы ее запустили. Проведены первые эксперименты и получены интересные результаты. Основной задачей этих первых экспериментов было, во-первых, проверить, что установка работает так, как было задумано, а во-вторых, посмотреть под новым углом на химические процессы в метановом межзвездном льду", — сообщил доцент кафедры физики Самарского университета имени Королева Иван Антонов.
По словам ученого, метановый лед является достаточно хорошо изученной системой, в разных странах его уже облучали ультрафиолетовыми лучами, электронами, протонами, альфа-частицами и ядрами более тяжелых элементов. Эксперименты в установке Самарского университета показали, что оборудование работает, как задумано.
В вузе отметили, что исследования по взаимодействию ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводятся в мире давно, однако понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и анализа образующихся молекул. В установке самарских ученых можно воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды — от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования.
Ученые считают, что благодаря таким экспериментам удастся получить биологически важные молекулы. В таком случае можно будет понять, например, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю. Также в установке можно будет проводить испытания на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических аппаратов.