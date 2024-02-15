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Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову - РИА Новости, 15.02.2024
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10:22 15.02.2024 (обновлено: 10:27 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову - РИА Новости, 15.02.2024
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
Космонавту Сергею Корсакову присвоено звание Героя Российской Федерации, следует из указа президента России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:22
2024-02-15T10:27
россия
космос - риа наука
сергей корсаков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Космонавту Сергею Корсакову присвоено звание Героя Российской Федерации, следует из указа президента России."Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", Московская область", - говорится в тексте.
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россия, космос - риа наука, сергей корсаков
Россия, Космос - РИА Наука, Сергей Корсаков
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову

Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Корсакову

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Корсаков после приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-21"
Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков после приземления спускаемого аппарата корабля Союз МС-21 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков после приземления спускаемого аппарата корабля "Союз МС-21" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Космонавту Сергею Корсакову присвоено звание Героя Российской Федерации, следует из указа президента России.
«
"Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", Московская область", - говорится в тексте.
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