https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову - РИА Новости, 15.02.2024
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
Космонавту Сергею Корсакову присвоено звание Героя Российской Федерации, следует из указа президента России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:22
2024-02-15T10:22
2024-02-15T10:27
россия
космос - риа наука
сергей корсаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927500606_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_c45e5fa3b5b971f1a7b8e808636617e6.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Космонавту Сергею Корсакову присвоено звание Героя Российской Федерации, следует из указа президента России."Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина", Московская область", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20240208/putin-1926228928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927500606_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_42bff04c3af361b5710c7717afdbe3a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, сергей корсаков
Россия, Космос - РИА Наука, Сергей Корсаков
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Корсакову