https://ria.ru/20240215/korruptsiya-1927654265.html

Аудитор Пентагона сообщил о коррупции при передаче помощи США Киеву

Аудитор Пентагона сообщил о коррупции при передаче помощи США Киеву - РИА Новости, 15.02.2024

Аудитор Пентагона сообщил о коррупции при передаче помощи США Киеву

Оказание американской военной помощи Украине привело к коррупции, возбуждены уголовные дела, прошли аресты, говорится в докладе генерального инспектора... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:48

2024-02-15T18:48

2024-02-15T20:16

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Оказание американской военной помощи Украине привело к коррупции, возбуждены уголовные дела, прошли аресты, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.Структура по расследованию коррупционных преступлений, сформированная на Украине из представителей американских Минобороны и Госдепа, за два года открыла 57 разбирательств, по 14 из них работа уже завершена."Открытые расследования касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействия распространения технологий и вооружений. Закрытые расследования привели к семи арестам и 13 уголовным обвинениям, двум приговорам", — говорится в сообщении.К примеру, установлено, что с ноября 2021 года семь американских солдат и гражданские подрядчики украли примерно семь тонн топлива на сумму около двух миллионов долларов с авиабазы в Румынии, которую использовали для оказания помощи Украине.Другое расследование выявило схему, по которой румынский сотрудник американского оборонного субподрядчика получал вознаграждение за передачу транспортных контрактов румынскому поставщику.Ранее опубликованный доклад контрольного управления Минобороны США выявил, что Пентагон должным образом не контролировал передачу оружия Украине. Так, более половины поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались неучтенными, сохраняется риск воровства вооружений или их передачи в третьи страны.

https://ria.ru/20240124/finansy-1923292420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша