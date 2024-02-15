https://ria.ru/20240215/kongress-1927463156.html

Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины

Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины - РИА Новости, 15.02.2024

Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины

Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:02

2024-02-15T01:02

2024-02-15T05:48

в мире

украина

великобритания

дэвид кэмерон

майк джонсон

марджори тейлор грин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862030024_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3f30334d6fafe701ba6e00e8a3ea70ec.jpg

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской армии, после того как тот сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера.Кэмерон написал статью для американского издания The Hill, в котором призвал палату представителей вслед за сенатом утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах. Представительница республиканского большинства в палате представителей заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине"."Мне действительно безразлично, что имеет сказать Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу", - заявила она на видео, выложенном в социальной сети Х. "Дэвиду Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России)", - добавила Тэйлор-Грин. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, дэвид кэмерон, майк джонсон, марджори тейлор грин