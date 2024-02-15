Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины
Конгрессвумен Тэйлор-Грин предложила Кэмерону заняться поисками нацистов в ВСУ
© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской армии, после того как тот сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера.
Кэмерон написал статью для американского издания The Hill, в котором призвал палату представителей вслед за сенатом утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах.
Представительница республиканского большинства в палате представителей заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине".
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"Мне действительно безразлично, что имеет сказать Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу", - заявила она на видео, выложенном в социальной сети Х.
"Дэвиду Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России)", - добавила Тэйлор-Грин.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине.
* Запрещенная в России террористическая организация