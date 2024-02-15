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Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины - РИА Новости, 15.02.2024
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01:02 15.02.2024 (обновлено: 05:48 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kongress-1927463156.html
Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины
Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины - РИА Новости, 15.02.2024
Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины
Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:02
2024-02-15T05:48
в мире
украина
великобритания
дэвид кэмерон
майк джонсон
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской армии, после того как тот сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера.Кэмерон написал статью для американского издания The Hill, в котором призвал палату представителей вслед за сенатом утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах. Представительница республиканского большинства в палате представителей заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине"."Мне действительно безразлично, что имеет сказать Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу", - заявила она на видео, выложенном в социальной сети Х. "Дэвиду Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России)", - добавила Тэйлор-Грин. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240214/golosovanie-1927450011.html
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в мире, украина, великобритания, дэвид кэмерон, майк джонсон, марджори тейлор грин
В мире, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Майк Джонсон, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины

Конгрессвумен Тэйлор-Грин предложила Кэмерону заняться поисками нацистов в ВСУ

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской армии, после того как тот сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера.
Кэмерон написал статью для американского издания The Hill, в котором призвал палату представителей вслед за сенатом утвердить выделение Киеву 60 миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах.
Представительница республиканского большинства в палате представителей заявила, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование войны на Украине".
«
"Мне действительно безразлично, что имеет сказать Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Дэвиду Кэмерону стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу", - заявила она на видео, выложенном в социальной сети Х.
"Дэвиду Кэмерону следовало бы побеспокоиться о нацистах в украинской армии – батальоне "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в России)", - добавила Тэйлор-Грин.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронМайк ДжонсонМарджори Тейлор Грин
 
 
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