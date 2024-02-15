https://ria.ru/20240215/konferentsiya-1927675333.html

Мюнхенская конференция превратилась в "говорильню", считает эксперт

Мюнхенская конференция превратилась в "говорильню", считает эксперт - РИА Новости, 15.02.2024

Мюнхенская конференция превратилась в "говорильню", считает эксперт

Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в "говорильню", результаты встречи могут быть незначительными, заявил РИА Новости доктор политических наук,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:09

2024-02-15T21:09

2024-02-15T21:09

в мире

россия

украина

германия

владимир путин

александр гусев (губернатор)

российская академия наук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в "говорильню", результаты встречи могут быть незначительными, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. "Раньше она представляла действительно серьезную площадку, на которой не только обсуждались проблемы, но и принимались соответствующие решения, договаривались. Сейчас эта площадка превратилась в говорильню. Поговорят, подпишут соглашение о гарантиях для Украины, но это ничего не решит", - сказал Гусев. Эксперт считает, что итоги встречи могут быть "незначительными". Он указал, что ситуация в Европе ухудшается, а это происходит, в частности, в связи с тем, что антироссийский блок государств "пытается консолидировать свои усилия, привлекая международные площадки, в том числе мюнхенскую". Он обратил внимание на высказывание главы Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена, который в январе призвал Германию поставить Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы ВСУ смогли уничтожить Крымский мост и тем самым, как он убежден, подтолкнуть Россию к переговорам. Эксперт считает, что Хойсген - "подневольный человек". "Если он не будет вещать об этом, то Мюнхенскую конференцию могут закрыть за ненадобностью. Правительство Германии возлагает на нее большие надежды. Она должна показать европейским обывателям, политикам, элите, что является серьезной площадкой. Если он этого не будет говорить, то и денег на нее не дадут", - подчеркнул Гусев. Эксперт отметил, Мюнхенская конференция потеряла свою значимость и не выполняет той роли, которую изначально подразумевали ее организаторы. Он полагает, что это произошло в 2007 году, когда президент России Владимир Путин произнес одну из своих знаменитых речей. "Меркель, находясь на посту федерального канцлера, отложила предложения Владимира Путина в долгий ящик, его тогда не послушали. Россия сделала там целый ряд предложений европейским лидерам, но они их не учли", - заключил Гусев.

https://ria.ru/20240214/konferentsiya-1927378783.html

https://ria.ru/20240210/putin-1926605998.html

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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, александр гусев (губернатор), российская академия наук, вооруженные силы украины