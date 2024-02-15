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Сестра Ким Чен Ына допустила возможность его встречи с премьером Японии

Сестра Ким Чен Ына допустила возможность его встречи с премьером Японии - РИА Новости, 15.02.2024

Сестра Ким Чен Ына допустила возможность его встречи с премьером Японии

Если Япония откажется от своей деструктивной линии по отношению к КНДР, то стороны могут провести новый саммит в Пхеньяне, будущее двусторонних отношений... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:53

2024-02-15T15:53

2024-02-15T15:53

в мире

япония

ким чен ын

фумио кисида

ким е чжон

пхеньян

токио

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Если Япония откажется от своей деструктивной линии по отношению к КНДР, то стороны могут провести новый саммит в Пхеньяне, будущее двусторонних отношений зависит от решимости Токио, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Заявление опубликовало агентство Рёнхап."Если (Токио) примет политическое решение об открытии нового (запасного) выхода для улучшения отношений, то две страны вполне могут вместе строить новое будущее... Если Япония откажется от своей вредной привычки неоправданно придираться к нашему справедливому праву на самооборону и не будет поднимать уже решенную проблему похищенных, которая является лишь препятствием для перспектив двусторонних отношений, то не было бы причин, по которым две страны не могли бы сблизиться. И мог бы наступить тот день, когда премьер (Японии) приедет в Пхеньян", - говорится в заявлении заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. При этом Ким Ё Чжон высказала "личное мнение", что у руководства КНДР нет никаких планов по улучшению отношений с Японией, как нет и никакого интереса к каким-либо контактам. Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что премьер-министр Японии Фумио Кисида активизирует усилия для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров, цель саммита - обеспечить освобождение японских граждан, похищенных КНДР несколько десятилетий назад. Учитывая деликатность ситуации, о возможном саммите Токио заранее не уведомлял США и Южную Корею. Тем не менее, северокорейский лидер, по данным источников, отказывается сотрудничать по вопросу о похищенных. Кисида начал активизировать усилия после того, как в январе Ким Чен Ын направил ему телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава. Он выразил "искреннее сочувствие и соболезнования" Кисиде и в его лице семьям погибших и пострадавшим, а также пожелал жителям затронутого бедствием района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси тогда заявил, что лидеры Северной Кореи не передавали в последние годы соболезнований Японии в связи с землетрясениями. Спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили, по данным японской стороны, по крайней мере 17 граждан Японии. КНДР признала лишь 13 фактов. Пятеро похищенных смогли вернуться в Японию по итогам визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 году. Остальные восемь человек, как уверяет северокорейская сторона, погибли. Однако Япония считает представленные доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, выяснилось, что ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадают с ДНК членов семьи похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее.

https://ria.ru/20230901/sanktsii-1893544205.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, ким чен ын, фумио кисида, ким е чжон, пхеньян, токио