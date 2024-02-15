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Перевозчики заблокировали центр Кишинева - РИА Новости, 15.02.2024
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13:29 15.02.2024 (обновлено: 13:34 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kishinev-1927561608.html
Перевозчики заблокировали центр Кишинева
Перевозчики заблокировали центр Кишинева - РИА Новости, 15.02.2024
Перевозчики заблокировали центр Кишинева
Молдавские перевозчики в четверг проводят протест перед зданием правительства Молдавии в Кишиневе, заблокировав проезд транспорта по центральному бульвару имени РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:29
2024-02-15T13:34
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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Молдавские перевозчики в четверг проводят протест перед зданием правительства Молдавии в Кишиневе, заблокировав проезд транспорта по центральному бульвару имени Штефана чел Маре, они выражают несогласие с министерством инфраструктуры относительно изменений в сфере транспорта, передает корреспондент РИА Новости. Перевозчики в начале февраля предупредили о том, что намерены занять центральную площадь Кишинева, чтобы провезти протест. Однако на этом месте до сих пор находятся оборудование и киоски, оставшиеся с зимних праздников. Из-за этого было решено блокировать прилегающую к площади проезжую часть бульвара Штефана чел Маре. На протест в центр Кишинева в четверг приехали более 100 микроавтобусов. Перевозчики выстроили их перед зданием правительства, чтобы привлечь к себе внимание властей. "Изменения в транспортной кодекс принимались под предлогом соответствия нашего законодательства нормам ЕС. На самом деле это не так. Мы предлагали, чтобы у каждого населенного пункта был хотя бы один регулярный маршрут, поскольку многие из них могут быть убыточными, то нужен механизм компенсации, но власти отклонили наше предложение", - заявил журналистам лидер Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии (APOTA) Олег Алекса. Он отметил, что акция носит предупредительный характер, однако протесты могут повториться, если власти не отреагируют и не согласятся пересмотреть транспортный кодекс. Перевозчики уже выходили на протест в ноябре прошлого года, но их требования не были услышаны. По их мнению, новые поправки в транспортный кодекс обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп.
https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927558467.html
https://ria.ru/20240214/fermery-1927344012.html
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в мире, кишинев, евросоюз
В мире, Кишинев, Евросоюз
Перевозчики заблокировали центр Кишинева

Перевозчики заблокировали центр Кишинева, протестуя против изменений в законах

© Sputnik / Victor CiobanuПредставители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева
Представители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Victor Ciobanu
Представители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Молдавские перевозчики в четверг проводят протест перед зданием правительства Молдавии в Кишиневе, заблокировав проезд транспорта по центральному бульвару имени Штефана чел Маре, они выражают несогласие с министерством инфраструктуры относительно изменений в сфере транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Перевозчики в начале февраля предупредили о том, что намерены занять центральную площадь Кишинева, чтобы провезти протест. Однако на этом месте до сих пор находятся оборудование и киоски, оставшиеся с зимних праздников. Из-за этого было решено блокировать прилегающую к площади проезжую часть бульвара Штефана чел Маре.
На протест в центр Кишинева в четверг приехали более 100 микроавтобусов. Перевозчики выстроили их перед зданием правительства, чтобы привлечь к себе внимание властей.
"Изменения в транспортной кодекс принимались под предлогом соответствия нашего законодательства нормам ЕС. На самом деле это не так. Мы предлагали, чтобы у каждого населенного пункта был хотя бы один регулярный маршрут, поскольку многие из них могут быть убыточными, то нужен механизм компенсации, но власти отклонили наше предложение", - заявил журналистам лидер Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии (APOTA) Олег Алекса.
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Он отметил, что акция носит предупредительный характер, однако протесты могут повториться, если власти не отреагируют и не согласятся пересмотреть транспортный кодекс.
Перевозчики уже выходили на протест в ноябре прошлого года, но их требования не были услышаны. По их мнению, новые поправки в транспортный кодекс обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп.
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