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Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:46 15.02.2024 (обновлено: 08:18 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kiev-1927479297.html
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 15.02.2024
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:46
2024-02-15T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.&quot;Работает ПВО. Не покидайте укрытий&quot;, — написал он.Воздушную тревогу утром объявили на всей территории Украины. По информации местных СМИ, взрывы также раздались во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном Киеву городе Запорожье.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240215/bpla-1927465071.html
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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко на фоне воздушной тревоги сообщил о взрывах в Киеве

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
«

"Работает ПВО. Не покидайте укрытий", — написал он.

Воздушную тревогу утром объявили на всей территории Украины.
По информации местных СМИ, взрывы также раздались во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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