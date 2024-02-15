https://ria.ru/20240215/kiev-1927479297.html

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 15.02.2024

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:46

2024-02-15T07:46

2024-02-15T08:18

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram."Работает ПВО. Не покидайте укрытий", — написал он.Воздушную тревогу утром объявили на всей территории Украины. По информации местных СМИ, взрывы также раздались во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном Киеву городе Запорожье.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины