СМИ: хуситы готовы к новой эскалации в случае продолжения операции Израиля
ITV: хуситы готовы к новой эскалации в случае продолжения операции Израиля
© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) готово к новой эскалации, если Израиль не прекратит свою операцию в секторе Газа, заявил телеканалу ITV представитель движения Мохаммед аль-Бухайти.
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"Он заявил, что, если агрессия против сектора Газа не прекратится и "осада не будет снята", произойдет "эскалация", о которой "будет объявлено, когда придет время", - указывает телеканал.
При этом представитель хуситов уточнил, что у движения есть множество вариантов эскалации, не исключив атаки на посольства и базы Великобритании и США и отметив, что движение будет атаковать Великобританию и США везде, где получится.
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"Если бы у нас были ракеты и военные самолеты, которые могли бы достигать территории США и Великобритании, мы бы нанесли удары без раздумываний, если они продолжили бы атаковать Йемен", - добавил аль-Бухайти.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.