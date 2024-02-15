https://ria.ru/20240215/khusity-1927477023.html

СМИ: хуситы готовы к новой эскалации в случае продолжения операции Израиля

СМИ: хуситы готовы к новой эскалации в случае продолжения операции Израиля - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: хуситы готовы к новой эскалации в случае продолжения операции Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) готово к новой эскалации, если Израиль не прекратит свою операцию в секторе Газа, заявил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:53

2024-02-15T06:53

2024-02-15T06:53

в мире

сша

великобритания

красное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) готово к новой эскалации, если Израиль не прекратит свою операцию в секторе Газа, заявил телеканалу ITV представитель движения Мохаммед аль-Бухайти. "Он заявил, что, если агрессия против сектора Газа не прекратится и "осада не будет снята", произойдет "эскалация", о которой "будет объявлено, когда придет время", - указывает телеканал. При этом представитель хуситов уточнил, что у движения есть множество вариантов эскалации, не исключив атаки на посольства и базы Великобритании и США и отметив, что движение будет атаковать Великобританию и США везде, где получится. "Если бы у нас были ракеты и военные самолеты, которые могли бы достигать территории США и Великобритании, мы бы нанесли удары без раздумываний, если они продолжили бы атаковать Йемен", - добавил аль-Бухайти. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240213/khusity-1927069715.html

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в мире, сша, великобритания, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году