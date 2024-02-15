https://ria.ru/20240215/khozyain-1927614466.html

Хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в Томилино, все еще ищут

Хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в Томилино, все еще ищут - РИА Новости, 15.02.2024

Хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в Томилино, все еще ищут

Поиски хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в подмосковном Томилино, продолжаются, сейчас спаниель находится на передержке у волонтера, сообщили РИА... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:03

2024-02-15T16:03

2024-02-15T16:11

томилино

московская область (подмосковье)

люберцы

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поиски хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в подмосковном Томилино, продолжаются, сейчас спаниель находится на передержке у волонтера, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Люберец. "Мы ее (собаку – ред.) пристроили, ее забрали волонтеры, полиция разыскивает ее хозяина. Какой-то конкретный человек ее забрал, с ним администрация заключила договор, и, соответственно, он ее забрал на передержку, потому что когда появится хозяин… мы обязаны ее в целости и сохранности ему вернуть", - сказали в пресс-службе. Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. На передержку ее забрала волонтер Мария и пообещала отдать владельцу, если он объявится. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. По ее мнению, "жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же, при всем уважении к последней".

https://ria.ru/20240214/sobaka-1927357400.html

томилино

московская область (подмосковье)

люберцы

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

томилино, московская область (подмосковье), люберцы