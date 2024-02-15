Хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в Томилино, все еще ищут
Хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в подмосковном Томилино, ищут
© Фото : Владимир Волков/TelegramСобака, спасённая из запертой квартиры в посёлке Томилино Московской области
Собака, спасённая из запертой квартиры в посёлке Томилино Московской области
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Поиски хозяина собаки, спасенной из запертой квартиры в подмосковном Томилино, продолжаются, сейчас спаниель находится на передержке у волонтера, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Люберец.
"Мы ее (собаку – ред.) пристроили, ее забрали волонтеры, полиция разыскивает ее хозяина. Какой-то конкретный человек ее забрал, с ним администрация заключила договор, и, соответственно, он ее забрал на передержку, потому что когда появится хозяин… мы обязаны ее в целости и сохранности ему вернуть", - сказали в пресс-службе.
Ранее в Мособлпожспасе сообщили, что их сотрудники выехали в Томилино (входит в городской округ Люберцы) для спасения собаки, которая, надолго оставшись в квартире одна, жалобно скулила, что привлекло внимание соседей. Спасатель Мансур Инаков, участвовавший в вызволении животного, рассказал, что вызов поступил от соседей квартиры, из которой в течение нескольких дней раздавался жалобный лай собаки. Позднее сообщалось о спасении собаки породы спаниель. По словам ветврача, собака клинически здорова. На передержку ее забрала волонтер Мария и пообещала отдать владельцу, если он объявится.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных. По ее мнению, "жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же, при всем уважении к последней".