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Ганчев заявил, что жители Харьковской области устали от действий ВСУ
Ганчев заявил, что жители Харьковской области устали от действий ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
Ганчев заявил, что жители Харьковской области устали от действий ВСУ
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что жители региона устали от репрессивных действий ВСУ и не видят никаких... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:16
2024-02-15T14:16
2024-02-15T14:16
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире Первого канала, что жители региона устали от репрессивных действий ВСУ и не видят никаких побед, о которых говорят на Украине. "Мы не имеем доступа на территории, которые сейчас оккупированы врагом. Но поступает достаточно много информации: люди, прежде всего, конечно, устали от войны, устали от действий этих всех так называемых военных со стороны Украины. И их тоже так называемые победы сказываются на мирных людях. Никаких реальных побед они не видят… Срываются просто на мирных гражданах, все эти репрессии происходят не просто так", - сказал Ганчев. По его словам, ВСУ занимаются принудительной эвакуацией жителей Харьковской области, в том числе для того, чтобы занять их дома для размещения военных. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в регионе находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ганчев заявил, что жители Харьковской области устали от действий ВСУ
Ганчев: жители Харьковской области не видят побед ВСУ, о которых говорит Украина