https://ria.ru/20240215/kasparov-1927535596.html

Каспарову* выписали новый иноагентский штраф

Каспарову* выписали новый иноагентский штраф - РИА Новости, 15.02.2024

Каспарову* выписали новый иноагентский штраф

Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* из-за отсутствия маркировки иноагента в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:11

2024-02-15T12:11

2024-02-15T12:11

россия

москва

гарри каспаров

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Каспарова Г.К.* виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. Для Каспарова это третий штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. За неоднократное (дважды в течение года) нарушение данного закона может грозить уже уголовная ответственность. В декабре прошедшего года шахматисту назначили штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 34 из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В ноябре его также штрафовали на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231204/shtraf-1913660733.html

https://ria.ru/20240209/shtraf-1926434733.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, гарри каспаров, происшествия