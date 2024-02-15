https://ria.ru/20240215/kasparov-1927535596.html
Каспарову* выписали новый иноагентский штраф
Каспарову* выписали новый иноагентский штраф - РИА Новости, 15.02.2024
Каспарову* выписали новый иноагентский штраф
Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* из-за отсутствия маркировки иноагента в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:11
2024-02-15T12:11
2024-02-15T12:11
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Каспарова Г.К.* виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. Для Каспарова это третий штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. За неоднократное (дважды в течение года) нарушение данного закона может грозить уже уголовная ответственность. В декабре прошедшего года шахматисту назначили штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 34 из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В ноябре его также штрафовали на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента. Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231204/shtraf-1913660733.html
https://ria.ru/20240209/shtraf-1926434733.html
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РИА Новости
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россия, москва, гарри каспаров, происшествия
Россия, Москва, Гарри Каспаров, Происшествия
Каспарову* выписали новый иноагентский штраф
Гарри Каспарову выписали новый иноагентский штраф в 50 тысяч рублей
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг оштрафовал на 50 тысяч рублей 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Каспарова Г.К.* виновным в административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
Гарри Каспарова* оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах
Для Каспарова это третий штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. За неоднократное (дважды в течение года) нарушение данного закона может грозить уже уголовная ответственность.
В декабре прошедшего года шахматисту назначили штраф в 30 тысяч рублей по части 2 статьи 34 из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В ноябре его также штрафовали на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента.
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Гудкову*, Гуриеву* и Караулову* грозят новые иноагентские штрафы