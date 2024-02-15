https://ria.ru/20240215/karlson-1927468994.html

Карлсон назвал восхитившую его станцию метро в Москве

Карлсон назвал восхитившую его станцию метро в Москве - РИА Новости, 15.02.2024

Карлсон назвал восхитившую его станцию метро в Москве

Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у президента РФ Владимира Путина, рассказал о своем восхищении от станции... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:53

2024-02-15T02:53

2024-02-15T10:07

россия

сша

владимир путин

такер карлсон

иосиф сталин (джугашвили)

нато

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у президента РФ Владимира Путина, рассказал о своем восхищении от станции московского метро "Киевская", которая, по его словам, "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". "Один из способов понять то или иное общество — это посмотреть на его инфраструктуру, <…> эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас. <…> Как так получается, что у России <…> есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране (в США. — Прим. ред.)?" — говорит Карлсон на видео, выложенном на его странице в Х. Карлсон подчеркнул, что, в отличие от американского метро, в московском он не увидел грязи, граффити, бомжей, наркоманов, при этом он отметил чистоту и порядок на станции. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20240214/sanktsii-1927456299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сша, владимир путин, такер карлсон, иосиф сталин (джугашвили), нато