https://ria.ru/20240215/kanada-1927523320.html
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько - РИА Новости, 15.02.2024
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько
Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:45
2024-02-15T11:45
2024-02-15T12:24
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько."Это огромный позор, который сами на себя навлекают эти люди, считающие себя цивилизованными политиками и относящиеся к тому самому золотому миллиарду, который пытается диктовать нам всем волю, учить в том числе нормам морали. После этого разговор на эту тему труден, если вообще возможен", - сказал он журналистам.Мезенцев также подчеркнул, что "моральные потери" канадского руководства показывают: больше не существует западного мира, где царят справедливость и обязательства перед законом.В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20240214/gunko-1927358769.html
https://ria.ru/20240214/peskov-1927306815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, канада, владимир зеленский, олег степанов, дмитрий мезенцев, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Канада, Владимир Зеленский, Олег Степанов, Дмитрий Мезенцев, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько
Мезенцев назвал отказ Канады выдать эсесовца Гунько огромным позором
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько.
В МИД Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России Гунько
"Это огромный позор, который сами на себя навлекают эти люди, считающие себя цивилизованными политиками и относящиеся к тому самому золотому миллиарду, который пытается диктовать нам всем волю, учить в том числе нормам морали. После этого разговор на эту тему труден, если вообще возможен", - сказал он журналистам.
Мезенцев также подчеркнул, что "моральные потери" канадского руководства показывают: больше не существует западного мира, где царят справедливость и обязательства перед законом.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько