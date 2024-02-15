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Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько - РИА Новости, 15.02.2024
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11:45 15.02.2024 (обновлено: 12:24 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kanada-1927523320.html
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько - РИА Новости, 15.02.2024
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько
Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:45
2024-02-15T12:24
в мире
канада
владимир зеленский
олег степанов
дмитрий мезенцев
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько."Это огромный позор, который сами на себя навлекают эти люди, считающие себя цивилизованными политиками и относящиеся к тому самому золотому миллиарду, который пытается диктовать нам всем волю, учить в том числе нормам морали. После этого разговор на эту тему труден, если вообще возможен", - сказал он журналистам.Мезенцев также подчеркнул, что "моральные потери" канадского руководства показывают: больше не существует западного мира, где царят справедливость и обязательства перед законом.В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20240214/gunko-1927358769.html
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в мире, канада, владимир зеленский, олег степанов, дмитрий мезенцев, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Канада, Владимир Зеленский, Олег Степанов, Дмитрий Мезенцев, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько

Мезенцев назвал отказ Канады выдать эсесовца Гунько огромным позором

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
В МИД Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России Гунько
14 февраля, 15:35
"Это огромный позор, который сами на себя навлекают эти люди, считающие себя цивилизованными политиками и относящиеся к тому самому золотому миллиарду, который пытается диктовать нам всем волю, учить в том числе нормам морали. После этого разговор на эту тему труден, если вообще возможен", - сказал он журналистам.
Мезенцев также подчеркнул, что "моральные потери" канадского руководства показывают: больше не существует западного мира, где царят справедливость и обязательства перед законом.
В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько)
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
14 февраля, 12:47
 
В миреКанадаВладимир ЗеленскийОлег СтепановДмитрий МезенцевРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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