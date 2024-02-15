https://ria.ru/20240215/kanada-1927523320.html

Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько

Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько - РИА Новости, 15.02.2024

Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько

Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:45

2024-02-15T11:45

2024-02-15T12:24

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отказ канадских властей на запрос России о выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) - позор для руководства страны, заявил госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому аплодировал канадский парламент и Владимир Зеленский, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. В среду посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом попросили "дополнительное время" на подготовку ответа по делу Гунько."Это огромный позор, который сами на себя навлекают эти люди, считающие себя цивилизованными политиками и относящиеся к тому самому золотому миллиарду, который пытается диктовать нам всем волю, учить в том числе нормам морали. После этого разговор на эту тему труден, если вообще возможен", - сказал он журналистам.Мезенцев также подчеркнул, что "моральные потери" канадского руководства показывают: больше не существует западного мира, где царят справедливость и обязательства перед законом.В декабре 2023 года собеседник РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ подтвердил, что Москва потребовала экстрадировать из Канады Гунько (Хунку). СК РФ заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.Канадский парламент в сентябре прошлого года в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.

https://ria.ru/20240214/gunko-1927358769.html

https://ria.ru/20240214/peskov-1927306815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, владимир зеленский, олег степанов, дмитрий мезенцев, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)