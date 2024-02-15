https://ria.ru/20240215/kanada-1927466801.html
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством - РИА Новости, 15.02.2024
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством
Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" является пиратством и угоном, Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:00
2024-02-15T02:00
2024-02-15T09:43
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" является пиратством и угоном, Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного судна, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. "Волга-Днепр" 14 августа 2023 года сообщила, что направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного самолета. Тогда отмечалось, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство. Восемнадцатого августа CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД писало, что правительство страны получило уведомление, а власти оценивают инициативу. "Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство", — сказал российский дипломат.Степанов отметил, что РФ продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна. В феврале 2022 года самолет авиакомпании "Волга-Днепр" выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады. В апреле прошлого года Канада ввела санкции против группы компаний и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.
https://ria.ru/20240213/venesuela-1926981182.html
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в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, волга-днепр , ан-124
В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов, Волга-Днепр , Ан-124
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством
Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" является пиратством и угоном, Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного судна, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Волга-Днепр" 14 августа 2023 года сообщила, что направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного самолета. Тогда отмечалось, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство. Восемнадцатого августа CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД писало, что правительство страны получило уведомление, а власти оценивают инициативу.
«
"Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство", — сказал российский дипломат.
Степанов отметил, что РФ продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.
В феврале 2022 года самолет авиакомпании "Волга-Днепр" выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая
. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады.
В апреле прошлого года Канада ввела санкции против группы компаний и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины
.
Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже самолета