Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 15.02.2024 (обновлено: 09:43 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kanada-1927466801.html
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством - РИА Новости, 15.02.2024
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством
Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" является пиратством и угоном, Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:00
2024-02-15T09:43
в мире
канада
россия
оттава
олег степанов
волга-днепр
ан-124
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927491742_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_345c8129076d9fcaf02283ad86d0f383.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" является пиратством и угоном, Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного судна, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. "Волга-Днепр" 14 августа 2023 года сообщила, что направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного самолета. Тогда отмечалось, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство. Восемнадцатого августа CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД писало, что правительство страны получило уведомление, а власти оценивают инициативу. &quot;Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство&quot;, — сказал российский дипломат.Степанов отметил, что РФ продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна. В феврале 2022 года самолет авиакомпании "Волга-Днепр" выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады. В апреле прошлого года Канада ввела санкции против группы компаний и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.
https://ria.ru/20240213/venesuela-1926981182.html
канада
россия
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927491742_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_abb272807fb9f43c61c429f41b6256c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, россия, оттава, олег степанов, волга-днепр , ан-124
В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов, Волга-Днепр , Ан-124
Посол России в Оттаве назвал арест Ан-124 пиратством

Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством

© AFP 2024 / DANIEL SLIMАэропорт Торонто Пирсон в Канаде
Аэропорт Торонто Пирсон в Канаде - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AFP 2024 / DANIEL SLIM
Аэропорт Торонто Пирсон в Канаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" является пиратством и угоном, Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного судна, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Волга-Днепр" 14 августа 2023 года сообщила, что направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного самолета. Тогда отмечалось, что если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство. Восемнадцатого августа CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД писало, что правительство страны получило уведомление, а власти оценивают инициативу.
«

"Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство", — сказал российский дипломат.

Степанов отметил, что РФ продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.
В феврале 2022 года самолет авиакомпании "Волга-Днепр" выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады.
В апреле прошлого года Канада ввела санкции против группы компаний и ее руководителя Алексея Исайкина. В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Венесуэла обвинила США и Аргентину в краже самолета
13 февраля, 04:00
 
В миреКанадаРоссияОттаваОлег СтепановВолга-ДнепрАн-124
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала