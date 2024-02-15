Россия начала покупать какао-бобы у Турции
Россия в прошлом году начала покупать какао-бобы у Турции
Какао-бобы. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году начала покупать какао-бобы у Турции: объем импорта этого товара составил почти 1,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных турецкой статслужбы.
По итогам прошлого года Россия приобрела у Турции более 600 тонн какао-бобов практически на 1,8 миллиона долларов. Это первая покупка шоколадного сырья у этой страны.
При этом основные поставщики какао-бобов в Россию это Эстония, Кот-д'Ивуар и Эквадор. Эстония, уже представившая данные за 2023 год, экспортировала в РФ 7 тысяч тонн бобов на 24 миллиона долларов. А Кот-д'Ивуар и Эквадор (по данным за 2022 год) продали их на 11 миллионов (5,1 тысячи тонн) и 2,7 миллиона долларов (1,1 тысячи тонн) соответственно. Кроме того, Россия покупала сырье для шоколада хотя бы на тысячу долларов у Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Перу, Германии и Колумбии.
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности, а потом установили и новый мировой рекорд - более 6 тысяч долларов за тонну. Тогда эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству, что основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года.
По итогам среды биржевая цена на какао-бобы в мире составила около 5 900 долларов.