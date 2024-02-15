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МИД готов к выросшему числу избирателей за рубежом - РИА Новости, 15.02.2024
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05:52 15.02.2024
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МИД готов к выросшему числу избирателей за рубежом
МИД готов к выросшему числу избирателей за рубежом - РИА Новости, 15.02.2024
МИД готов к выросшему числу избирателей за рубежом
МИД России готов к увеличенному числу избирателей на выборах президента РФ за рубежом из-за релокации ряда граждан, возможность проголосовать будет у всех... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T05:52
2024-02-15T05:52
политика
россия
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мария захарова
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совет федерации рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МИД России готов к увеличенному числу избирателей на выборах президента РФ за рубежом из-за релокации ряда граждан, возможность проголосовать будет у всех россиян, которые соответствуют требованиям российского законодательства, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Естественно, мы готовы. Будем делать все для того, чтобы реализовать намеченный план действий совместно с ЦИК по проведению выборов президента России за рубежом", - отметила Захарова. Она добавила, что Москва "не делит граждан России по категориям", а право проголосовать на выборах получат все, кто "соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством РФ", в том числе и релоканты. Кроме того, Захарова подчеркнула, что недружественные страны делают все, чтобы навредить России и не дать нормально провести выборы президента РФ за рубежом. "Со стороны недружественных стран, к сожалению, не видим должного уровня кооперации. Понимаем, что они делают все, чтобы, в общем-то, навредить нам, не дать провести выборы нормально, на должном уровне безопасности", - отметила официальный представитель дипведомства. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД РФ делает всё необходимое, чтобы организация голосования на выборах президента РФ за рубежом прошла на высоком уровне на фоне развязанной в западных странах русофобской кампании. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, мария захарова, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, выборы президента рф
Политика, Россия, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
МИД готов к выросшему числу избирателей за рубежом

МИД готов к увеличенному числу избирателей на выборах президента за рубежом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина с детьми у предвыборного плаката
Мужчина с детьми у предвыборного плаката - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина с детьми у предвыборного плаката. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МИД России готов к увеличенному числу избирателей на выборах президента РФ за рубежом из-за релокации ряда граждан, возможность проголосовать будет у всех россиян, которые соответствуют требованиям российского законодательства, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Естественно, мы готовы. Будем делать все для того, чтобы реализовать намеченный план действий совместно с ЦИК по проведению выборов президента России за рубежом", - отметила Захарова.
Она добавила, что Москва "не делит граждан России по категориям", а право проголосовать на выборах получат все, кто "соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством РФ", в том числе и релоканты.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что недружественные страны делают все, чтобы навредить России и не дать нормально провести выборы президента РФ за рубежом.
"Со стороны недружественных стран, к сожалению, не видим должного уровня кооперации. Понимаем, что они делают все, чтобы, в общем-то, навредить нам, не дать провести выборы нормально, на должном уровне безопасности", - отметила официальный представитель дипведомства.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД РФ делает всё необходимое, чтобы организация голосования на выборах президента РФ за рубежом прошла на высоком уровне на фоне развязанной в западных странах русофобской кампании.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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ПолитикаРоссияМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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