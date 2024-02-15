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Верховный суд отклонил второй иск Надеждина - РИА Новости, 15.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:25 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/isk-1927635047.html
Верховный суд отклонил второй иск Надеждина
Верховный суд отклонил второй иск Надеждина - РИА Новости, 15.02.2024
Верховный суд отклонил второй иск Надеждина
Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:25
2024-02-15T17:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении искового заявления отказать", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов. Как пояснил на заседании Надеждин, более 4,5 тысяч поданных за него подписей забраковали именно эксперты-почерковеды, но самого заключения с подробностями он не получил. По мнению политика, в ведомости должны быть указаны все данные эксперта и указания на причины, почему каждая конкретная подпись была признана недействительной. Один из адвокатов Надеждина посчитал, что ЦИК "крючкотворством подменяет реальную поддержку граждан". Представитель ЦИК возражал против удовлетворения иска - форма ведомости утверждена компетентным органом и не противоречит законодательству о выборах. "Есть возможность составления заключения как отдельного документа, поэтому нет необходимости добавлять специальные пункты в ведомости. С точки зрения оформления результатов нет никаких препятствий для получения итогов проверки", - отметил юрист. Ранее в четверг Верховный суд отклонил первый иск Надеждина, в котором политик оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатов в президенты. ЦИК на прошлой неделе отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html
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политика, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин
Верховный суд отклонил второй иск Надеждина

Верховный суд отклонил второй иск Надеждина, не допущенного к участию в выборах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении искового заявления отказать", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов.
Как пояснил на заседании Надеждин, более 4,5 тысяч поданных за него подписей забраковали именно эксперты-почерковеды, но самого заключения с подробностями он не получил. По мнению политика, в ведомости должны быть указаны все данные эксперта и указания на причины, почему каждая конкретная подпись была признана недействительной. Один из адвокатов Надеждина посчитал, что ЦИК "крючкотворством подменяет реальную поддержку граждан".
Представитель ЦИК возражал против удовлетворения иска - форма ведомости утверждена компетентным органом и не противоречит законодательству о выборах. "Есть возможность составления заключения как отдельного документа, поэтому нет необходимости добавлять специальные пункты в ведомости. С точки зрения оформления результатов нет никаких препятствий для получения итогов проверки", - отметил юрист.
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Ранее в четверг Верховный суд отклонил первый иск Надеждина, в котором политик оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатов в президенты.
ЦИК на прошлой неделе отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.
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