https://ria.ru/20240215/isk-1927635047.html

Верховный суд отклонил второй иск Надеждина

Верховный суд отклонил второй иск Надеждина - РИА Новости, 15.02.2024

Верховный суд отклонил второй иск Надеждина

Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:25

2024-02-15T17:25

2024-02-15T17:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

борис надеждин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "В удовлетворении искового заявления отказать", - огласил решение судья Вячеслав Кириллов. Как пояснил на заседании Надеждин, более 4,5 тысяч поданных за него подписей забраковали именно эксперты-почерковеды, но самого заключения с подробностями он не получил. По мнению политика, в ведомости должны быть указаны все данные эксперта и указания на причины, почему каждая конкретная подпись была признана недействительной. Один из адвокатов Надеждина посчитал, что ЦИК "крючкотворством подменяет реальную поддержку граждан". Представитель ЦИК возражал против удовлетворения иска - форма ведомости утверждена компетентным органом и не противоречит законодательству о выборах. "Есть возможность составления заключения как отдельного документа, поэтому нет необходимости добавлять специальные пункты в ведомости. С точки зрения оформления результатов нет никаких препятствий для получения итогов проверки", - отметил юрист. Ранее в четверг Верховный суд отклонил первый иск Надеждина, в котором политик оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатов в президенты. ЦИК на прошлой неделе отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ - доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой. Политик намерен обжаловать это решение в Верховном суде. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Голосование будет проходить 15-17 марта.

https://ria.ru/20240213/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, борис надеждин