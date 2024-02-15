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В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом - РИА Новости, 15.02.2024
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23:36 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/intervyu-1927692885.html
В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом
В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом - РИА Новости, 15.02.2024
В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом
Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным стало прорывом и напугало американский либеральный истеблишмент, заявил на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:36
2024-02-15T23:36
донецк
такер карлсон
луганск
украина
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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ООН, 15 фев - РИА Новости. Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным стало прорывом и напугало американский либеральный истеблишмент, заявил на пресс-конференции глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Кэлеб Мопин. Мопин является основателем американского образовательного проекта - Центр политических инноваций. "Если вы посмотрите, каким важным было интервью, которое смог провести Такер Карлсон с российским президентом, то (вы поймете – ред.), что это был колоссальный прорыв. Это был единственный раз, когда американские молодые люди могли услышать что-то помимо стандартной линии американских СМИ о войне на Украине", - сказал Мопин. "Если вы посмотрите на реакцию на интервью Такера Карлсона и на то, как либеральный истеблишмент откровенно призывает посадить в тюрьму Такера Карлсона, то вы увидите, как они боятся информации", - добавил он. По его мнению, если человек начинает вникать в факты о том, что происходит в конфликте на Украине - то увиденное начинает не соответствовать посылу CNN. "Вот почему то, что мы делаем, так важно. Когда люди начинают вникать в детали конфликта, когда вы объясняете, что на самом деле происходит в Донецке и Луганске в течение столь долгого времени, если вы даете разъяснения о перевороте 2014 года, люди становятся намного более открытыми для информации. Мейнстримовые СМИ не хотят этого разговора. Их посыл состоит в том, что однажды Путин встал не стой ноги и решил вторгнуться на Украину. Это не то, что произошло", - подчеркнул он. Мопин подчеркнул, что для его организации большая честь – раскрывать истинные факты для американцев. Он отметил, что встречался с молодыми людьми из Донецка и Луганска на предыдущем фестивале молодежи. "Я посетил Ялту, Крым. Но я не посещал Донецк и Луганск. Но я был бы рад такой возможности", - сказал Мопин. "Что касается распространения информации и молодых людей здесь, которые не знают правды. Мы в Центре политических инноваций не являемся политической партией, не организацией активистов. Мы образовательный проект. И мы проводили конференции и мероприятия, предоставляли площадку многим важным лицам с тем, чтобы распространять правду о том, что на самом деле происходит, и чтобы преодолеть искажения информации американскими СМИ. Мы планируем продолжать делать это", - добавил он. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240215/moskva-1927674242.html
https://ria.ru/20240215/intervyu-1927505238.html
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
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донецк, такер карлсон, луганск, украина, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
Донецк, Такер Карлсон, Луганск, Украина, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом

Кэлеб Мопин: интервью Карлсона с Путиным напугало либеральный истеблишмент США

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
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ООН, 15 фев - РИА Новости. Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным стало прорывом и напугало американский либеральный истеблишмент, заявил на пресс-конференции глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Кэлеб Мопин.
Мопин является основателем американского образовательного проекта - Центр политических инноваций.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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«
"Если вы посмотрите, каким важным было интервью, которое смог провести Такер Карлсон с российским президентом, то (вы поймете – ред.), что это был колоссальный прорыв. Это был единственный раз, когда американские молодые люди могли услышать что-то помимо стандартной линии американских СМИ о войне на Украине", - сказал Мопин.
"Если вы посмотрите на реакцию на интервью Такера Карлсона и на то, как либеральный истеблишмент откровенно призывает посадить в тюрьму Такера Карлсона, то вы увидите, как они боятся информации", - добавил он.
По его мнению, если человек начинает вникать в факты о том, что происходит в конфликте на Украине - то увиденное начинает не соответствовать посылу CNN.
«
"Вот почему то, что мы делаем, так важно. Когда люди начинают вникать в детали конфликта, когда вы объясняете, что на самом деле происходит в Донецке и Луганске в течение столь долгого времени, если вы даете разъяснения о перевороте 2014 года, люди становятся намного более открытыми для информации. Мейнстримовые СМИ не хотят этого разговора. Их посыл состоит в том, что однажды Путин встал не стой ноги и решил вторгнуться на Украину. Это не то, что произошло", - подчеркнул он.
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Мопин подчеркнул, что для его организации большая честь – раскрывать истинные факты для американцев.
Он отметил, что встречался с молодыми людьми из Донецка и Луганска на предыдущем фестивале молодежи. "Я посетил Ялту, Крым. Но я не посещал Донецк и Луганск. Но я был бы рад такой возможности", - сказал Мопин.
«
"Что касается распространения информации и молодых людей здесь, которые не знают правды. Мы в Центре политических инноваций не являемся политической партией, не организацией активистов. Мы образовательный проект. И мы проводили конференции и мероприятия, предоставляли площадку многим важным лицам с тем, чтобы распространять правду о том, что на самом деле происходит, и чтобы преодолеть искажения информации американскими СМИ. Мы планируем продолжать делать это", - добавил он.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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