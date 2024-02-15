https://ria.ru/20240215/intervyu-1927692885.html

В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом

В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом - РИА Новости, 15.02.2024

В США назвали интервью Карлсона с Путиным колоссальным прорывом

Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным стало прорывом и напугало американский либеральный истеблишмент, заявил на... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T23:36

2024-02-15T23:36

2024-02-15T23:36

донецк

такер карлсон

луганск

украина

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

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ООН, 15 фев - РИА Новости. Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным стало прорывом и напугало американский либеральный истеблишмент, заявил на пресс-конференции глава американской делегации на Всемирном фестивале молодежи Кэлеб Мопин. Мопин является основателем американского образовательного проекта - Центр политических инноваций. "Если вы посмотрите, каким важным было интервью, которое смог провести Такер Карлсон с российским президентом, то (вы поймете – ред.), что это был колоссальный прорыв. Это был единственный раз, когда американские молодые люди могли услышать что-то помимо стандартной линии американских СМИ о войне на Украине", - сказал Мопин. "Если вы посмотрите на реакцию на интервью Такера Карлсона и на то, как либеральный истеблишмент откровенно призывает посадить в тюрьму Такера Карлсона, то вы увидите, как они боятся информации", - добавил он. По его мнению, если человек начинает вникать в факты о том, что происходит в конфликте на Украине - то увиденное начинает не соответствовать посылу CNN. "Вот почему то, что мы делаем, так важно. Когда люди начинают вникать в детали конфликта, когда вы объясняете, что на самом деле происходит в Донецке и Луганске в течение столь долгого времени, если вы даете разъяснения о перевороте 2014 года, люди становятся намного более открытыми для информации. Мейнстримовые СМИ не хотят этого разговора. Их посыл состоит в том, что однажды Путин встал не стой ноги и решил вторгнуться на Украину. Это не то, что произошло", - подчеркнул он. Мопин подчеркнул, что для его организации большая честь – раскрывать истинные факты для американцев. Он отметил, что встречался с молодыми людьми из Донецка и Луганска на предыдущем фестивале молодежи. "Я посетил Ялту, Крым. Но я не посещал Донецк и Луганск. Но я был бы рад такой возможности", - сказал Мопин. "Что касается распространения информации и молодых людей здесь, которые не знают правды. Мы в Центре политических инноваций не являемся политической партией, не организацией активистов. Мы образовательный проект. И мы проводили конференции и мероприятия, предоставляли площадку многим важным лицам с тем, чтобы распространять правду о том, что на самом деле происходит, и чтобы преодолеть искажения информации американскими СМИ. Мы планируем продолжать делать это", - добавил он. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240215/moskva-1927674242.html

https://ria.ru/20240215/intervyu-1927505238.html

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

донецк

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, такер карлсон, луганск, украина, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону