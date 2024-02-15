https://ria.ru/20240215/intervyu-1927505238.html

В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону

В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 15.02.2024

В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону

Любое интервью президента РФ Владимира Путина - резонансное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:47

2024-02-15T10:47

2024-02-15T11:27

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

сша

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Любое интервью президента РФ Владимира Путина - резонансное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли аншлаг вокруг интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ожидаемым.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, сша