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В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 15.02.2024
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10:47 15.02.2024 (обновлено: 11:27 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/intervyu-1927505238.html
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 15.02.2024
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону
Любое интервью президента РФ Владимира Путина - резонансное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:47
2024-02-15T11:27
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
сша
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Любое интервью президента РФ Владимира Путина - резонансное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли аншлаг вокруг интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ожидаемым.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону

Песков: очевидно, что любое интервью Путина будет резонансным

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Любое интервью президента РФ Владимира Путина - резонансное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли аншлаг вокруг интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ожидаемым.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
11 февраля, 08:00
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуСША
 
 
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