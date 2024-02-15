https://ria.ru/20240215/intervyu-1927505238.html
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 15.02.2024
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону
Любое интервью президента РФ Владимира Путина - резонансное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:47
2024-02-15T10:47
2024-02-15T11:27
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
сша
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Любое интервью президента РФ Владимира Путина - резонансное, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, был ли аншлаг вокруг интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону ожидаемым.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, сша
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, США
В Кремле ожидали резонанса вокруг интервью Путина Карлсону
Песков: очевидно, что любое интервью Путина будет резонансным