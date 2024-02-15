https://ria.ru/20240215/indoneziya-1927488344.html
Индонезия дала согласие на открытие консульства России на Бали
Индонезия дала согласие на открытие консульства России на Бали - РИА Новости, 15.02.2024
Индонезия дала согласие на открытие консульства России на Бали
Индонезия дала согласие на открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило РИА Новости российское посольство. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:23
2024-02-15T09:23
2024-02-15T10:11
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Индонезия дала согласие на открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило РИА Новости российское посольство."Получено принципиальное согласие индонезийской стороны", — заявили в дипмиссии.Там добавили, что сейчас идет согласование технических деталей.Сейчас на Бали функционирует только почетное консульство России.На прошлой неделе посол в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов между Москвой и островом. Она выразила надежду, что полеты возобновят в ближайшем будущем.В конце января представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.
https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бали, индонезия, новости - туризм
Россия, Бали, Индонезия, Туризм, Новости - Туризм
Индонезия дала согласие на открытие консульства России на Бали
Посольство: Индонезия дала согласие на открытие российского консульства на Бали