https://ria.ru/20240215/indoneziya-1927488344.html

Индонезия дала согласие на открытие консульства России на Бали

Индонезия дала согласие на открытие консульства России на Бали - РИА Новости, 15.02.2024

Индонезия дала согласие на открытие консульства России на Бали

Индонезия дала согласие на открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило РИА Новости российское посольство. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:23

2024-02-15T09:23

2024-02-15T10:11

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Индонезия дала согласие на открытие консульства России на курортном острове Бали, сообщило РИА Новости российское посольство."Получено принципиальное согласие индонезийской стороны", — заявили в дипмиссии.Там добавили, что сейчас идет согласование технических деталей.Сейчас на Бали функционирует только почетное консульство России.На прошлой неделе посол в Индонезии Людмила Воробьева рассказала, что сейчас идут переговоры о возобновлении прямых рейсов между Москвой и островом. Она выразила надежду, что полеты возобновят в ближайшем будущем.В конце января представитель туристической ассоциации Бали Фитри Бедави заявила РИА Новости, что на индонезийском острове Бали "нет мест, где российскому туристу были бы не рады", несмотря на некоторые противоречивые высказывания бывшей администрации курорта.

https://ria.ru/20240206/bali-1925600847.html

https://ria.ru/20240214/bali-1927383976.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бали, индонезия, новости - туризм