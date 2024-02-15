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Верховный суд Индии запретил анонимное спонсорство политических партий - РИА Новости, 15.02.2024
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10:00 15.02.2024
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Верховный суд Индии запретил анонимное спонсорство политических партий
Верховный суд Индии запретил анонимное спонсорство политических партий - РИА Новости, 15.02.2024
Верховный суд Индии запретил анонимное спонсорство политических партий
Верховный суд Индии в четверг отменил систему избирательных облигаций, которая допускала анонимное финансирование политических партий, заявив, что она нарушает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:00
2024-02-15T10:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Верховный суд Индии в четверг отменил систему избирательных облигаций, которая допускала анонимное финансирование политических партий, заявив, что она нарушает право на информацию. Схема избирательных облигаций была введена в 2017 году в рамках усилий по обеспечению прозрачности политического финансирования. Эта схема позволяла отправлять средства политическим партиям с целью финансирования выборов после покупки облигаций на предъявителя у Государственного банка Индии. Получить избирательные облигации могли политические партии, набравшие не менее 1% голосов на последних выборах в нижнюю палату парламента Индии или законодательное собрание штатов страны. "Политические партии являются важной политической единицей политического процесса. Информация о политическом финансировании необходима для правильного выбора в рамках голосования... Схема избирательных облигаций нарушает право на информацию в соответствии со статьей 19 (a) (a) (закона о финансах – ред.)", - заявил главный судья Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд. Он также отметил, что "Верховный суд Индии признал схему избирательных облигаций неконституционной". Главный судья Индии заявил, что Государственный банк Индии должен немедленно прекратить выпуск этих облигаций и до 6 марта предоставить подробную информацию о пожертвованиях, сделанных этим способом, избирательной комиссии Индии. ЦИК Индии, в свою очередь, должен опубликовать эту информацию на своем сайте до 13 марта, отметил судья. Чандрачуд добавил, что несмотря на разногласия в мнениях между ним и одним из пяти судей, заслушивавших это дело, вердикт является единогласным.
https://ria.ru/20240125/indiya-1923452196.html
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в мире, индия
В мире, Индия
Верховный суд Индии запретил анонимное спонсорство политических партий

Верховный суд Индии отменил систему избирательных облигаций

CC BY-SA 4.0 / रूही / Индия
Индия - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
CC BY-SA 4.0 / रूही /
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Верховный суд Индии в четверг отменил систему избирательных облигаций, которая допускала анонимное финансирование политических партий, заявив, что она нарушает право на информацию.
Схема избирательных облигаций была введена в 2017 году в рамках усилий по обеспечению прозрачности политического финансирования. Эта схема позволяла отправлять средства политическим партиям с целью финансирования выборов после покупки облигаций на предъявителя у Государственного банка Индии. Получить избирательные облигации могли политические партии, набравшие не менее 1% голосов на последних выборах в нижнюю палату парламента Индии или законодательное собрание штатов страны.
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"Политические партии являются важной политической единицей политического процесса. Информация о политическом финансировании необходима для правильного выбора в рамках голосования... Схема избирательных облигаций нарушает право на информацию в соответствии со статьей 19 (a) (a) (закона о финансах – ред.)", - заявил главный судья Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд.
Он также отметил, что "Верховный суд Индии признал схему избирательных облигаций неконституционной".
Главный судья Индии заявил, что Государственный банк Индии должен немедленно прекратить выпуск этих облигаций и до 6 марта предоставить подробную информацию о пожертвованиях, сделанных этим способом, избирательной комиссии Индии. ЦИК Индии, в свою очередь, должен опубликовать эту информацию на своем сайте до 13 марта, отметил судья.
Чандрачуд добавил, что несмотря на разногласия в мнениях между ним и одним из пяти судей, заслушивавших это дело, вердикт является единогласным.
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