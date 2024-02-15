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Фермер из Иркутской области разводит лошадей благодаря гранту "Агростартап"
Фермер из Иркутской области разводит лошадей благодаря гранту "Агростартап" - РИА Новости, 15.02.2024
Фермер из Иркутской области разводит лошадей благодаря гранту "Агростартап"
Благодаря гранту "Агростартап" глава фермерского хозяйства Елена Хошхоева из Осинского района Иркутской области занимается животноводством и разводит мясных... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:21
2024-02-15T14:21
2024-02-15T14:21
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Благодаря гранту "Агростартап" глава фермерского хозяйства Елена Хошхоева из Осинского района Иркутской области занимается животноводством и разводит мясных табунных лошадей, сообщает пресс-служба правительства региона. Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков отметил, что в конце 2024 года индивидуальный предприниматель получила грант в форме субсидии "Агростартап", который направила на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). "Фермер одна из первых освоила средства гранта в размере трех миллионов рублей и уже в январе 2024 года приобрела трактор, фронтальный погрузчик и рулонный пресс-подборщик. Новую технику глава КФХ использует для содержания лошадей", - сказал Сумароков, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что основным направлением деятельности грантополучателя является животноводство. В настоящее время в КФХ содержат около 40 лошадей. В течение пяти лет фермер планирует увеличить поголовье лошадей более чем на 60 голов. В пресс-службе уточнили, что средства гранта "Агростартап" предоставляют фермерам Иркутской области в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", который входит в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего в минувшем году грант "Агростартап" в Приангарье получили 19 начинающих фермеров. Из них два фермера - из Осинского района.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , иркутская область, осинский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Иркутская область, Осинский район
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Благодаря гранту "Агростартап" глава фермерского хозяйства Елена Хошхоева из Осинского района Иркутской области занимается животноводством и разводит мясных табунных лошадей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков отметил, что в конце 2024 года индивидуальный предприниматель получила грант в форме субсидии "Агростартап", который направила на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ).
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"Фермер одна из первых освоила средства гранта в размере трех миллионов рублей и уже в январе 2024 года приобрела трактор, фронтальный погрузчик и рулонный пресс-подборщик. Новую технику глава КФХ использует для содержания лошадей", - сказал Сумароков, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что основным направлением деятельности грантополучателя является животноводство. В настоящее время в КФХ содержат около 40 лошадей. В течение пяти лет фермер планирует увеличить поголовье лошадей более чем на 60 голов.
В пресс-службе уточнили, что средства гранта "Агростартап" предоставляют фермерам Иркутской области
в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", который входит в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Всего в минувшем году грант "Агростартап" в Приангарье получили 19 начинающих фермеров. Из них два фермера - из Осинского района.