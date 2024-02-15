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Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 15.02.2024 (обновлено: 16:08 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/granitsa-1927608584.html
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины - РИА Новости, 15.02.2024
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины
Необходимо сдвигать границу вглубь Украины, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:48
2024-02-15T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
маргарита симоньян
россия
белгород
удар всу по тц в белгороде
белгородская область
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Необходимо сдвигать границу вглубь Украины, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале после украинского обстрела Белгорода."ВСУ снова ударили по Белгороду. &lt;...&gt; Надо. Надо двигать границу вглубь Украины", — говорится в публикации.В результате ракетного удара есть погибшие, в том числе ребенок, и раненые, а целями террористов стали торговый центр и школьный стадион, подчеркнула Симоньян.ВСУ обстреляли Белгород около 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир". Система ПВО сбила 14 снарядов.По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе ребенок, пострадали — 17, среди них четверо детей.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, здание школы №42 по улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных и частных домов.
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украина
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безопасность, украина, маргарита симоньян, россия, белгород, удар всу по тц в белгороде, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Маргарита Симоньян, Россия, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины

Симоньян об ударе ВСУ по Белгороду: надо двигать границу вглубь Украины

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Необходимо сдвигать границу вглубь Украины, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале после украинского обстрела Белгорода.
"ВСУ снова ударили по Белгороду. <...> Надо. Надо двигать границу вглубь Украины", — говорится в публикации.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
В результате ракетного удара есть погибшие, в том числе ребенок, и раненые, а целями террористов стали торговый центр и школьный стадион, подчеркнула Симоньян.
ВСУ обстреляли Белгород около 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир". Система ПВО сбила 14 снарядов.
По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе ребенок, пострадали — 17, среди них четверо детей.
Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, здание школы №42 по улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных и частных домов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМаргарита СимоньянРоссияБелгородУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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