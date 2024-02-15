https://ria.ru/20240215/granitsa-1927608584.html

Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины

Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины - РИА Новости, 15.02.2024

Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины

Необходимо сдвигать границу вглубь Украины, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:48

2024-02-15T15:48

2024-02-15T16:08

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

маргарита симоньян

россия

белгород

удар всу по тц в белгороде

белгородская область

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Необходимо сдвигать границу вглубь Украины, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале после украинского обстрела Белгорода."ВСУ снова ударили по Белгороду. <...> Надо. Надо двигать границу вглубь Украины", — говорится в публикации.В результате ракетного удара есть погибшие, в том числе ребенок, и раненые, а целями террористов стали торговый центр и школьный стадион, подчеркнула Симоньян.ВСУ обстреляли Белгород около 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир". Система ПВО сбила 14 снарядов.По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе ребенок, пострадали — 17, среди них четверо детей.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, здание школы №42 по улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных и частных домов.

https://ria.ru/20240201/zona-1924702844.html

украина

россия

белгород

белгородская область

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Кирилл Волков

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