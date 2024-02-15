https://ria.ru/20240215/granitsa-1927608584.html
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины - РИА Новости, 15.02.2024
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины
Необходимо сдвигать границу вглубь Украины, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:48
2024-02-15T15:48
2024-02-15T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
маргарита симоньян
россия
белгород
удар всу по тц в белгороде
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567609_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4503b38221f7df8cfea8165bf1a090a0.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Необходимо сдвигать границу вглубь Украины, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале после украинского обстрела Белгорода."ВСУ снова ударили по Белгороду. <...> Надо. Надо двигать границу вглубь Украины", — говорится в публикации.В результате ракетного удара есть погибшие, в том числе ребенок, и раненые, а целями террористов стали торговый центр и школьный стадион, подчеркнула Симоньян.ВСУ обстреляли Белгород около 12:30 мск из РСЗО RM-70 "Вампир". Система ПВО сбила 14 снарядов.По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе ребенок, пострадали — 17, среди них четверо детей.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, здание школы №42 по улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных и частных домов.
https://ria.ru/20240201/zona-1924702844.html
украина
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927567609_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ca09e3c7641c444a6ab0209f6877047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, маргарита симоньян, россия, белгород, удар всу по тц в белгороде, белгородская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Маргарита Симоньян, Россия, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Белгородская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Симоньян призвала двигать границу вглубь Украины
Симоньян об ударе ВСУ по Белгороду: надо двигать границу вглубь Украины