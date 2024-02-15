https://ria.ru/20240215/granitsa-1927490925.html

В республиканской партии назвали первостепенную задачу США

В республиканской партии назвали первостепенную задачу США - РИА Новости, 15.02.2024

В республиканской партии назвали первостепенную задачу США

Первостепенной задачей властей США должна стать защита своей собственной границы и депортация нелегальных мигрантов, заявила РИА Новости республиканский... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:34

2024-02-15T09:34

2024-02-15T09:34

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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. Первостепенной задачей властей США должна стать защита своей собственной границы и депортация нелегальных мигрантов, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от штата Аризона Кэтлин Уинн. "Прежде всего, нам необходимо обеспечить безопасность границы, а затем разработать очень подробный план депортации", - сообщила она агентству. По ее мнению, незаконным беженцам не нужно давать возможность по 10 лет дожидаться решения американских властей о депортации. "Я считаю, что многие из этих людей, которые заявляют о поиске убежища, не имеют обоснованных причин", - добавила Уинн. Республиканка также указала на то, что среди прибывающих в США мигрантов могут формироваться террористические ячейки, угрожающие безопасности страны. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240212/immigratsiya-1926841813.html

сша

аризона

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, аризона